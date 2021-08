Imaginea din Kabul, care a revoltat Regatul, publicată de un comandant britanic: Scandalos, mii de oameni sunt lăsați în urmă

”Promisiuni goale” scriu jurnaliștii de la Daily Mail, care apreciază fotografia din Kabul drept șocantă. Ei arată că un avion aproape gol a plecat de pe aeroportul din Kabul. În avion, se afla și soția unui fost comandant Royal Marine, care a dezvăluit totul.

Paul 'Pen' Farthing, un expat britanic care trăiește în Kabul, a fost separat de soția sa în timpul haosului care a cuprins Afganistanul. El a scris pe Twitter că ea acum este în drum spre casă. În cadrul postării a adăugat și o fotografie din interiorul avionului, care se crede a fi un avion norvegian. ”Acest avion este gol... scandalos, în timp ce mii așteaptă în afara aeroportului” a scris britanicul.

”Kaisa (n.r. soția lui Paul 'Pen' Farthing) este în drum spre casă, dar avionul este gol. Scandalos, în timp ce mii de oameni așteaptă în afara aeroportului Kabul, fiind zdrobiți, neputând intra. Din păcate, oamenii vor fi lăsați în urmă când această misiune se va încheia în timp ce noi nu putem s-o facem cum trebuie” a spus fostul comandant.

Kaisa is on her way home! BUT this aircraft is empty…scandalous as thousands wait outside #Kabul airport being crushed as they cannot get in Sadly people will be left behind when this mission is over as we CANNOT get it right ????@SecDef @VP @cnnbrk @BBCBreaking @SkyNews @itvnews pic.twitter.com/FoAxFrzT1K