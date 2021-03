Ilinca Vandici despre depresia postnatală suferită: Sunt stări pe care, dacă nu le înțelegi, e greu să le depășești!

"Nici acum nu-mi vine să cred că am trecut prin așa ceva… A fost prima dată în viață când am trăit atacuri de panică, stări de tristețe, plâns fără vreun motiv, frică, insomnii, sentimentul de neputință… Sunt stări pe care, dacă nu le înțelegi, e greu să le depășești! Lucrez de un an de zile cu un terapeut care mă ajută să înțeleg, să-mi explic și să depășesc anumite episoade din viața mea, inclusiv depresia post-natală", a spus Ilinca Vandici pentru viva.ro.

"Sunt o mamă extrem de implicată, grijulie, iubitoare! O mamă ce își dorește o educație frumoasă și o dezvoltare sănătoasă a copilului ei! Sunt foarte liniștită și cât e la grădiniță pentru că am încredere totală și știu sigur că e pe mâini bune! De obicei, după ce îl iau de la grădiniță, stăm împreună și ne facem programul nostru astfel încât, fiind cu mine, în mijlocul familiei, iar nu am de ce să mă panichez!", a mai spus prezentatoarea de la "Bravo, ai stil!".