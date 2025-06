Ilinca Maria Aldea, fetița care cucerește lumea modelingului: Am câștigat Best Model of Europe 2024

Cu emoție sinceră, dar cu o prezență scenică demnă de un profesionist, Ilinca Maria Aldea, o fată de doar zece ani, a venit în platoul emisiunii „Mi-Th Influencer”, unde a vorbit cu naturalețe despre începuturile ei în modelling.



„Mă numesc Ilinca Maria Aldea și am 10 ani”, s-a prezentat fermecător. Când a fost întrebată despre înălțime, a răspuns rapid: „Am 1,57-1,58 metri”. „Ești cea mai înaltă din clasă?”, a întrebat Thea. „Așa cred, da”, a răspuns ea cu modestie.

Deși nu poartă tocuri la școală, Ilinca recunoaște că le încalță la prezentările de modă și, ca orice fetiță cu visuri mari, s-a jucat încă de mică în pantofii mamei: „Da, furam pantofii și mă plimbam prin casă cu ei”. O amintire comună multor viitoare modele de succes.



Pasiune și dedicare

Pe lângă pasiunea pentru podiumuri și rochii spectaculoase, care îi ocupă aproape tot timpul liber, Ilinca are și o viață normală de copil. Între două prezentări de modă, își petrece timpul acasă alături de pisica ei: „Mai stau cu pisica mea pe casă. O cheamă Kitty”.

În sufrageria lor se află o adevărată colecție de coronițe și distincții, pe care Ilinca le-a obținut la diverse concursuri de frumusețe. „Ai o vitrină, o etajeră pentru ele?”, a întrebat Mirela Vescan. „Da”, a răspuns fata. „O să ai nevoie de una mai mare”, a glumit Thea, sugerând că drumul Ilincăi abia începe.



Cea mai mare realizare: Best Model of Europe 2024

Ilinca a participat anul trecut la competiția Best Model of Europe 2024, organizată la Barcelona, unde a obținut locul întâi. „Această coroană am câștigat-o în Spania, la Barcelona”, a spus, arătând una dintre cele mai mari coroane ale sale.

„Ce se întâmplă la Barcelona? Cine vine acolo?”, a întrebat curioasă Mirela Vescan. Ilinca a explicat că vin copii din toate țările, iar organizatorul este italian. Interesant este că în acest an Ilinca nu mai participă ca model, ci va face parte din juriu. „Cu această coroană voi merge anul ăsta în juriu”, a spus cu mândrie.



Ce înseamnă să fii model bun?

Discuția din emisiune s-a îndreptat apoi spre criteriile de jurizare ale concursurilor internaționale de modelling pentru copii. Ilinca a explicat simplu: „Contează cum te miști, cum îți faci coregrafia”. Mirela Vescan, care a fost și ea jurat la astfel de competiții, a completat: „Te uiți întâi dacă acel copil răspunde la comenzi, dar și dacă se coordonează. Nu contează doar frumusețea, contează dacă are siguranță, dacă transmite ceva”.

Ea a dat exemplul unui băiat frumos care a impresionat la început, dar a fost depunctat pentru lipsa de coordonare: „Degeaba era frumos, dacă nu știa să prezinte. Trebuie să poți lucra cu persoana respectivă”.

Mirela Vescan a subliniat și cât de importantă este inteligența: „Când rămân cinci finaliști, toți frumoși, li se pune o întrebare. Și acolo se vede diferența”.



Viitor promițător pentru o mică stea

La doar zece ani, Ilinca Maria Aldea dovedește că are nu doar talent, ci și o înțelegere matură a ceea ce presupune modellingul. Cu trofee deja în palmares și cu oportunități care bat la ușă, micuța româncă este pe cale să devină un nume tot mai cunoscut în lumea modei pentru copii.

Și, în timp ce alți copii de vârsta ei visează la păpuși sau jocuri video, Ilinca visează la podiumuri internaționale, prezentări elegante și, cine știe, poate într-o zi o carieră de top model internațional.

Video:

