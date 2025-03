Ilie Bolojan: Trebuie să intensificăm investițiile pentru a ne consolida capacitatea de apărare

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Bolojan a reafirmat angajamentul țării față de Alianța Nord-Atlantică și a făcut apel la o colaborare mai strânsă între Europa și Statele Unite pentru asigurarea unei „păci juste și durabile” în Ucraina.

„NATO este cel mai puternic pilon al apărării noastre și România rămâne un aliat angajat și de încredere. Trebuie să intensificăm investițiile pentru a ne consolida capacitatea de apărare”, a scris Ilie Bolojan.

În contextul tensiunilor continue din regiune, liderul interimar a subliniat că unitatea transatlantică este esențială pentru securitatea europeană.

„Europenii și americanii trebuie să colaboreze strâns pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”, a adăugat el.

Declarațiile vin pe fondul unor dezbateri internaționale privind creșterea bugetelor pentru apărare în statele membre NATO și adaptarea strategiilor alianței la noile provocări de securitate. România și-a exprimat intenția de a crește cheltuielile pentru apărare la 2,5% din PIB în acest an, cu posibilitatea de a atinge 3% în următorii unu-doi ani. Această decizie vine în urma sugestiilor președintelui american Donald Trump ca țările NATO să își majoreze cheltuielile de apărare, posibil până la 5%, conform Reuters.

Uniunea Europeană a aprobat planul României de reducere a deficitului fiscal sub 3% din PIB până în 2030, permițând astfel continuarea investițiilor semnificative în apărare și asigurând accesul la fonduri europene esențiale pentru dezvoltarea și securitatea națională, conform Reuters.

NATO is our strongest defence pillar, and Romania ???????? remains a committed and reliable ally. We must step up investments to strengthen our defence capability. Europeans and Americans need to work closely together to achieve a just and lasting peace in Ukraine ????????