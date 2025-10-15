ÎCCJ, ședință de urgență pentru sesizarea CCR pe Legea pentru plata pensiilor private

”La data de 16 octombrie 2025, ora 14:00, judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării atribuției prevăzută de dispozițiile art. 27 li. b din Legea 304/2022 privind organizarea judiciară.

Ordinea de zi a ședinței:

1. Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private(PL-x nr.320/2025)

După finalizarea dezbaterilor și soluționarea ordinii de zi mass-media va fi anunțată cu privire la decizia adoptată” anunță Înalta Curte.

