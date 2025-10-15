Noua lege a pensiilor private, ”glonț în picior” pentru Pilonul 3. Adrian Negrescu: Dinamitează fondul facultativ de pensii

Parlamentul României a doptat miercuri legea pensiilor private, care stabilește cum vor putea fi retrași banii din Pilonul II și III. Acum urmează ca actul normativ să fie trimis la promulgare președintelui României.

Legea introduce reguli stricte. Pacienții oncologici sunt singurii care vor avea dreptul să își retragă dintr-o singură tranșă întreaga sumă acumulată, restul participanților la fondurile private putând retrage cel mult 30% din banii acumulați.

Economistul Adrian Negrescu: Administratorii Pilonului 3 de pensii cred că tocmai și -au tras un glonț în picior

În acest context, economistul Adrian Negrescu a spus care ar putea fi consecințele adoptării acestei legi.

"Administratorii Pilonului 3 de pensii (facultative nu obligatorii ca la Pilonul 2) cred că tocmai și-au tras un glonț în picior. În tentativa de a-și proteja afacerile, după ce au făcut lobby pentru a limita retragerile de capital ale contributorilor, se vor lovi de o problema și mai mare. Mulți oameni se vor întreba de ce să mai țină banii în Pilonul 3 dacă tot sunt impozitați și nu îi pot retrage pe toți sau parțial, când au nevoie, potrivit schemei investiționale negociată cu administratorul.

Mulți o să migreze către titlurile de stat, către ETF-uri și alte tipuri de plasamente financiare. Altfel spus, noua lege va dinamita ideea de fond facultativ de pensii. Sper ca legea să fie atacată la CCR pentru că mai induce un comportament discriminatoriu - plata în funcție de natura bolii de care suferi. O chestie complet aberantă", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Legea urmează să fie dezbătută în ședință de ÎCCJ, în vederea atacării la CCR.