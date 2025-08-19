Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna

Mașinile din România se pare că ajung în service de trei ori mai repede decât cele din Occident. Astfel, 5.000 de kilometri în țara noastră ar fi egali cu 15.000 în Olanda. Șoferii plătesc, prin urmare, pentru reparații mai mult decât cei din Vest, în special din cauza șoselelor pline de gropi și a traficului.

O companie auto a pus România pe primul loc: 98% scos de risc. Suntem urmați de Ungaria, Letonia și Polonia. Studiul arată că, din cauza ambuteiajelor, ce implică porniri și frânări dese, dar și din cauza cantității de praf de pe străzi, piesele se uzează mai rapid.

Dacă vi se strică mașina din cauza condițiilor de trafic, a șoselelor proaste, există două vești: prima, cea bună, este că vă puteți recupera banii în instanță, a doua, cea proastă, că procedura este foarte complicată. Șoferul trebuie să cheme Poliția, să fotografieze, să filmeze zona cu probleme, se semnează un proces-verbal de constatare.

"Apelează la instanță pentru că autoritățile de bună voie nu vor să plătească, pentru că vorbim totuși de mașini de mult ori foarte scumpe, cu pagube care se întind pe sume destul de considerabile. Aceste dosare presupun o durată de timp foarte mare", a declarat, pentru Observator, Cătălin Crăciunescu, avocat.

Dacă asiguratorul refuză despăgubirea pentru daunele produse autoturismului de deteriorări ale carosabilului (gropi), te poți îndrepta în instanță împotriva administratorului drumului pentru a-ți recupera pierderile. După caz, acesta poate fi o primărie, un consiliu județean, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sau o firmă care efectuează lucrări pe tronsonul respectiv.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News