Horoscop RUNE 16-22 mai 2022. Zodia la care se instaurează URAGANUL

HOROSCOP RUNE 16-22 mai 2022 BERBEC

E pregătit să înceapă o viaţă nouă. Nu mai stă la discuţii! Primăvara e un soi de revigorare în toate planurile, şi fizic şi psihic. Are frâu liber să se revigoreze.

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI TAUR

Este într-o săptămână în care primeşte favoruri, cadouri, e în centrul atenţiei, e iubit.

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI GEMENI

O suită de schimbări majore într-un viitor foarte apropiat. Ei nu au mai avut atâtea schimbări, nu ştiu ce să facă cu ele, dar e benefic. Foarte mulţi s-au văitat că au avut perioadele anterioare anevoioase, cu lipsă de bani, probleme de sănătate. Acum e de bine! Posibil chiar de mâine!

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI RAC

Racul devine nerăbdător şi primeşte un sfat: nu forţa mâna norocului. S-ar putea să pierzi surprizele plăcute pregătite de rune!

Să nu se grăbească! Racul e răbdător uneori, alteori nu. În funcţie de necesităţi. Dacă are tot ce îi trebuie şi ştie că mai primeşte ceva în plus, are răbdare. Dacă nu mai are...

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI LEU

Are o săptămână alunecoasă, să fie atent la acţiunile lui, la faptele lui. Să fie foarte precaut!

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI FECIOARA

Ia uite la cine s-a instaurat uraganul. Sunt pe punctul să declanşeze o ceartă, un scandal, au ceva de rezolvat.

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI BALANŢĂ

În sfârşit află un răspuns la unele probleme. Dar numai cu condiţia să angajeze o discuţie sinceră cu toţi membrii familie. Are răbdare şi îi place să se audă vorbind.

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI SCORPION

Primeşte un sfat clar şi la obiect: abordează altfel toate problemele! Schimbaţi tactica! Dacă eşti bun, fă-te rău, dacă eşti rău, fă-te bun. Dacă nu merge nicicum, ia rucsacul şi mergi la munte o săptămână.

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI SĂGETĂTOR

La fel ca fecioarele, susţineţi o mică bătălie. Nu fiţi îngrijoraţi, totul se rezolvă şi tot voi veţi câştiga, în mod sigur.

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI CAPRICORN

Relaxaţi-vă, că vă ajunge! Cineva foarte apropiat, de care vă faceţi griji, se bucură în prezent de o sănătate excelentă. Nu vă mai gândiţi că o fi, că e păţit. Nu are nimic!

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI VĂRSĂTOR

Cadou surpriză sau o sumă de bani importantă. Au avut pojghiţă de gheaţă şi acum s-a răsturnat căruţa cu bani la ei.

HOROSCOP RUNE 16-22 MAI PEŞTI

Ei trăiesc în călătorii şi din dragoste. Urmează o dragoste nouă, fierbinte, pasională!

