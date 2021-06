Horoscop Balanță

Zăpăceală mare la tot ce înseamnă orice drum făcut, că e scurt, că e lung, că-s acte de făcut, că-s dosare, că-s credite, că-s investiții, la serviciu, mailuri, telefoane. Trebuie ori să bei multe cafele să le susții pe toate ori să faci în așa fel, atunci când se termină programul, să pleci acasă, că e stresul prea mare.

Horoscop Scorpion

Nu te lăsa păcălit din punct de vedere financiar. Dacă cineva vine și spune că are o ofertă sau ceva mai ieftin, verifică! Deschide mai multe site-uri, întreabă mai multă lume, că s-ar putea să găsești o ofertă și mai bună de atât. Chiar dacă prima pare așa, minunată, extraordinară, chiar dacă este vorba doar despre un kilogram de cireșe, îți garantez că o să găsești și mai ieftin. Nu de alta, dar să nu îți pară rău.

Horoscop Săgetător

Dacă simți nevoia să îl păcălești puțin pe partener, țin să îți spun că va afla imediat de ceea ce vei face. Și dacă partenerul încearcă să îți ascundă mici chestii, vei afla și tu, la fel de repede. O să faceți din țânțar armăsar, o să vă certați și o să vă contrați, o să mâncați ceartă pe pâine. Nu ceartă, conflicte, nervi din ăștia mici. Nervi care trec după ce puneți capul pe pernă, dar s-ar putea să fie o zi din asta, în care toți încearcă să vă păcălească și voi la rândul vostru să îi păcăliți.

Horoscop Capricorn

Luna nouă la voi se apropie de casa a VI-a, ceea ce înseamnă că la serviciu pot apărea proiecte noi încă de astăzi, le simțiți, le mirosiți sau aveți habar că se schimbă niște lucruri. Nu fiți indiscreți, chiar dacă aveți pe lângă voi colegi care sunt indiscreți. Voi nu faceți la fel, pentru că dacă veți face la fel vă stricați imaginea. Adică poate nu vreți să fiți indiscreți, dar poate veți fi mai curioși azi.

Horoscop Vărsător

Orice se întâmplă, gândiți-vă la voi. Orice se întâmplă la serviciu, trebuie să ieșiți în plus. Orice plan făcut cu partenerul trebuie să ieșiți în plus, orice chestie făcută de familie, trebuie să ieșiți în plus. Nu vă lăsați azi pe locul 2 din niciun punct de vedere. Vor exista situații când veți fi tentați și provocați să lăsați de la voi. Nu! Orice se întâmplă, trebuie să vă puneți pe primul loc. Și gândiți-vă la următoarea situație, cât băgați, cât scoateți și în cât timp. Fiți foarte pragmatici astăzi.

Horoscop Pești

Vă spuneam zilele trecute că există riscul să vi se strice lucruri prin casă, o să tot existe acest risc. Dar înainte de a aștepta voi să se strice, de ce nu încercați, de exemplu, astăzi, să vă dați seama ce nu funcționează prin casă. Încercați să vă dați seama singuri prin casă ce nu funcționează, că pe urmă se rezolvă lucrurile mult mai ușor dacă sunteți conștienți din timp, dacă sunteți pregătiți, să nu vă prindă nepregătiți.