Horoscop 11 mai. Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Nativii unei zodii ar trebui să acorde timp lor sau copiilor

BALANȚĂ

Luna nouă se petrece în casa a VIII-a. Sunt schimbări financiare, dar vezi că este vorba despre discuțiile purtate cu ceilalți despre bani, un fel de partaj. Este un moment important pentru cei care își fac partajul, pentru cei care au chestiuni din acestea juridice, cu bani, cu împărțeală, de moșteniri, de împrumuturi, de rate. Să stabilești foarte clar de acum încolo cine ce cheltuiește, mai ales în cadrul unui cuplu, mai ales în cadrul familiei, ca să nu te ai consideri pe urmă o victimă și să spui de aștii că au cheltuit mai mult. Astăzi gândește-te la partea asta.

SCORPION

Luna Nouă se petrece în casa a 7-a a relațiilor și pentru că e Lilith acolo, s-ar putea să aveți o perioadă incitantă, pasională.Pentru cei care sunteți deja într-o relație, această Lună Nouă vine cu nevoia de a schimba ceva în relație: Iubi, iubi, ce mai facem și noi? Ce mai vorbim? Unde mai mergem? Hai să ne provocăm puțin! Lui Lilith îi place să provoace, să vă țină într-o tensiune. Orice discuție avută astăzi cu partenerul sau cu persoana pe care o urmăriți de ceva timp, s-ar putea să fie foarte provocatoare, o să vă placă mult, mult, dar trebuie să vorbiți cu oamenii ca să simțiți chestia asta

SĂGETĂTOR

Luna nouă se petrece în casa a VI-a. Asta ca asta, dar Jupiter se apropie ușor de casa a IV-a. Vedeți ce mai este nevoie să faci prin casă, în afară de casa a VI-a, cu colegii, serviciul, ce muncă faceți, ce muncă nu faceți, lenea pe care o aveți. Poate vă gândiți prin casă ce mai e de făcut, ce mai e de crescut, ce mai e de corectat, ce mai e de ajustat. Poate mai luați o pernă, mai luați o perdea, un covor, mai faceți niște chestii, vă gândiți să faceți curățenie, vă gândiți să văruiți. Ia gândiți-vă ce aveți de făcut, dar bineînțeles, nu singuri, cereți și ajutorul.

CAPRICORN

Luna nouă se petrece în casa a V-a. Cei care aveți copii, petreceți mai mult timp cu ei astăzi, cei care vă uitați la emisiune și nu v-ați gândit să petreceți mai mult timp cu ei, poate diseară, când terminați serviciul, jumătate de oră o rezervați doar ca să vă jucați cu ei, să îi întrebați ce fac, ce teme au. Dar oferiți-le o atenție diferită, așa veți vedea că cei mici vor reține jumătatea aoa de oră pe care le-o veți dedica lor. Cei care nu au copii, luna nouă este foarte bună pentru acțiunile legate de pasiunile voastre, fie că este vorba de un curs de olărit, de croșetat, pictat, machiat, coafat, chestii care vă plac astăzi. Și e păcat să nu folosiți luna nouă în mod conștient, forțat câteodată, că na, rutina zilei este așa cum este și aveți lucruri de făcut, dar jumătatea aia de oră pentru voi, o să conteze la un moment în economia următoarei perioade.

VĂRSĂTOR

Jupiter se apropie de casa a II-a la voi, luna nouă se petrece în casa a VI-a. Acum în freamătul rutinei, poate vor fi momente în care să vă doriți să se schimbe ceva în fundația pe care o aveți, cine sunteți voi, ce aveți voi, cu ce puteți merge mai departe. Adică eu am vârsta asta, arăt așa, am acest potențial. S-ar putea să vă vedeți foarte obiectiv astăzi, dar trebuie doar să vă gândiți, 5 minute să vă puneți într-un colțișor și să stați. Poate o să și scrieți, o să vă gândiți, o să ascultați o melodie și să vă imaginați: cine sunt eu? Cum sunt eu? Ce vreau eu să construiesc? Ce vreau eu pe mai departe? Folosiți ziua aceasta și măcar gândiți-vă. Poate vă setați și niște intenții, dar intenția să o și notați undeva, că na, este Taur, sunt chestii scrise.

PEȘTI

Aveți de muncă, dar și multă vorbă astăzi, multă și plictisitoare și enervantă și vă consumă și vă enervează, abia așteptați să terminați și să vă odihniți. Astăzi veți alterna, când veți vorbi foarte mult, când deloc. Jupiter se apropie de semnul vostru. Încercați totuși să nu stați ascunși. Chiar dacă rămâneți acolo, încercați să ieșiți, băgați acolo un băț prin gard, să vedeți ce se întâmplă, cum se întâmplă din toate punctele de vedere, fie ca e la școală, la serviciu sau acasă, faceți-vă puțin prezența simțită.