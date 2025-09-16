Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. Anunțul procurorului general

România se află în mijlocul unui dosar de amploare care zguduie scena politică și juridică, în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt trimiși în judecată pentru tentative de subminare a ordinii constituționale. Procurorul general Alex Florența a oferit într-o conferință de presă detalii despre soarta lui Potra, care, potrivit anchetei, face în prezent demersuri pentru obținerea azilului politic în Rusia.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita în momentul de față statului respectiv extrădarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă pot spune, în schimb, e că există date certe care rezultă din anchetă că în acest moment Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil”, a declarat Florența.

Întrebat dacă se cunoaște locația exactă a lui Potra, Florența a răspuns: „Nu știm unde se află. Ne-au rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. În perioada aceasta a făcut demersuri, în orice caz”, a adăugat Florența.

Ancheta finalizată la 15 septembrie 2025 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 6720/284/P/2024 a scos la iveală detalii alarmante. Rechizitoriul arată că planul infracțional a fost conceput într-o întâlnire clandestină desfășurată pe 7 decembrie 2024 între Georgescu și Potra, la Centrul de echitație Jbara Horses din Ciolpani, județul Ilfov. Discuția viza organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul modificării ordinii constituționale sau împiedicării exercitării puterii de stat. „În contextul Hotărârii nr. 32 din data 06 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României, prin care s-a dispus anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în dimineața zilei de 07 decembrie 2024, între orele 10:51 – 12:01, inculpatul Potra Horațiu s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, în incinta Centrului de echitație Jbara Horses, în condiții de clandestinitate, cu inculpatul Georgescu Călin, ocazie cu care au pus în discuție un plan conform căruia Potra, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare pe 8 decembrie 2024 acțiuni violente cu caracter subversiv”, se arată în documentul procurorilor.

Ancheta a descoperit și un depozit impresionant de armament la locuința lui Potra din Mediaș, care include trei aruncătoare portative de grenade, cinci pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână, proiectile pentru lansatoare și peste un kilogram de exploziv echivalent trotil, împreună cu materiale de inițiere.

Potrivit procurorilor, rolul lui Călin Georgescu a constat în organizarea întâlnirii și discutarea planului, transmiterea de mesaje alarmiste și informații false în emisiuni TV și mobilizarea liderilor de organizații radicale. Rețele de propagandă online au amplificat aceste mesaje, promovând discursuri extremiste, antieuropene și proruse, vizând tensiuni sociale prin platforme precum Facebook și TikTok.

„Acțiunile inculpatului Georgescu Călin, materializate în organizarea în condiții de clandestinitate a întâlnirii și în discutarea planului privind conduita de urmat (…) au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a inculpatului Potra Horațiu, care în precedent a desfășurat o serie de activități pentru a asigura participarea unui număr mare de persoane la protestele ce urmau a avea loc pe raza municipiului București…”, se mai arată în rechizitoriu.

