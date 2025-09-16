Călin Georgescu, trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Horațiu Potra, coinculpat

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat, la 15 septembrie 2025, ancheta în dosarul 6720/284/P/2024, dispunând trimiterea în judecată a 22 de persoane, între care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra. Aceștia sunt acuzați de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni conexe.

Potrivit rechizitoriului, planul a fost pus la cale într-o întâlnire clandestină desfășurată pe 7 decembrie 2024 între Georgescu și Potra, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, la Centrul de echitație Jbara Horses. Discuția a vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a modifica ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

„În contextul Hotărârii nr. 32 din data 06 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României prin care s-a dispus anularea alegerilor prezidențiale din România din anul 2024, în dimineața zilei de 07 decembrie 2024, între orele 10:51 – 12:01, inculpatul Potra Horațiu s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, în incinta Centrului de echitație Jbara Horses, în condiții de clandestinitate, cu inculpatul Georgescu Călin (candidat la alegerile prezidențiale și direct interesat în contestarea deciziei de anulare mai sus menționată), ocazie cu care au pus în discuție un plan conform căruia inculpatul Potra Horațiu, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a naturii pașnice a acțiunilor de protest…” se arată în documentul procurorilor.

Ancheta a scos la iveală și existența unui depozit impresionant de armament la locuința lui Potra Horațiu din Mediaș, unde au fost găsite trei aruncătoare portative de grenade, cinci pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, precum și peste un kilogram de exploziv echivalent trotil, împreună cu materiale de inițiere.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Rolul lui Călin Georgescu, potrivit procurorilor, a constat în organizarea întâlnirii și discutarea planului, transmiterea de mesaje alarmiste și informații false în emisiuni TV și apelarea la lideri de organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor. Rechizitoriul menționează că, înainte și după anularea alegerilor, au fost active rețele de propagandă online care promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse, vizând amplificarea tensiunilor sociale prin platforme precum Facebook și TikTok.

„Acțiunile inculpatului Georgescu Călin, materializate în organizarea în condiții de clandestinitate a întâlnirii și în discutarea planului privind conduita de urmat (…) au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a inculpatului Potra Horațiu care, în precedent, a desfășurat o serie de activități în vederea asigurării participării unui număr mare de persoane la protestele ce urmau a avea loc pe raza municipiului București…” se mai arată în rechizitoriu.

Potra Horațiu a coagulat un grup de 21 de persoane, incluzând printre alții membri ai familiei sale și apropiați cu pregătire paramilitară, pentru a se deplasa în București și a declanșa proteste care urmau să fie transformate în acțiuni violente. Planul urmărea, conform procurorilor, „împiedicarea exercitării puterii legitime în stat și asigurarea reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News