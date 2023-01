Harry Kane scrie istorie pentru Tottenham. A egalat recordul de goluri în victoria cu Fulham

Atacantul englez Harry Kane a egalat recordul de goluri all-time pentru Tottenham Hotspur, el înscriind unicul gol al meciului de luni de pe terenul rivalei londoneze Fulham, ce a avut loc în etapa a 21-a din Premier League, informează Reuters.



Harry Kane, care a marcat în minutul 45+1 al întâlnirii de pe Craven Cottage, are acum 266 de goluri pentru Spurs în 415 meciuri. El l-a egalat pe Jimmy Greaves, fostul mare jucător al lui Tottenham, care are 266 de goluri în 379 de partide.



După înfrângerile suferite în ultimele două meciuri în faţa lui Arsenal şi Manchester City, succesul de luni o face pe Tottenham să spere din nou că va încheia campionatul pe un loc de Liga Campionilor. Echipa antrenată de Antonio Conte este pe poziţia a 5-a, cu 36 de puncte, la trei puncte în spatele lui Newcastle United şi Manchester United, care au un meci mai puţin disputat.



Fulham rămâne pe locul 7 cu 31 de puncte.



Kane are 16 goluri în actuala ediţie de campionat şi ar trebui să mai înscrie o singură dată pentru a ajunge la 200 de goluri în Premier League, performanţă pe care au reuşit-o până acum doar Alan Shearer şi Wayne Rooney, scrie Agerpres.



Rezultatele etapei:



Sâmbătă

FC Liverpool - Chelsea Londra 0-0



Southampton - Aston Villa 0-1

A marcat: Watkins (77).



Bournemouth - Nottingham Forest 1-1

Au marcat: Anthony (28), respectiv Surridge (83).



Leicester City - Brighton 2-2

Au marcat: Albrighton (38), Barnes (63), respectiv Mitoma (27), Ferguson (88).



West Ham United - Everton 2-0

A marcat: Bowen (34, 41).



Crystal Palace - Newcastle 0-0



Duminică

Manchester City - Wolverhampton 3-0

A marcat: Haaland (40, 50 - penalty, 54).



Leeds United - Brenford 0-0



Arsenal Londra - Manchester United 3-2

Au marcat: Nketiah (24, 90), Saka (53), respectiv Rashford (17), Martinez (59).



Fulham - Tottenham Hotspur 0-1

A marcat: Kane (45+1)



Clasament:



1. Arsenal Londra 50 puncte (19 jocuri)

2. Manchester City 45 p (20 j)

3. Newcastle 39 p (20 j)

4. Manchester United 39 p (20 j)

5. Tottenham Hotspur 36 p (21 j)

6. Brighton 31 p (19 j)

7. Fulham 31 p (21 j)

....

