Hamas publică imagini cu teroriști care țin în brațe bebeluși israelieni / video

Hamas a publicat vineri imagini cu teroriști care țin în brațe copii israelieni capturați sâmbătă, în timpul infiltrării în masă pe teritoriul Israelului, conform Jerusalem Post.

A trecut aproape o săptămână de la fatidica zi de 7 octombrie 2023, când, la ora 06.34, gruparea teroristă Hamas s-a infiltrat pe teritoriul Israelului și a ucis și răpit mii de persoane.

BREAKING: Hamas released on Friday footage of terrorists holding Israeli toddlers and children on Saturday, during the mass infiltration and massacre of Israelis. pic.twitter.com/IhDU6U1ubH