Halucinant ce i-a spus Poliția jurnalistei Sabrina Preda după ce mașina i-a fost lovită în parcare de un șofer beat. Există filmări! Mircea Badea: Ați înțeles cu ce se ocupă?

"Sabrina Preda are o maşină. A parcat maşina legal, regulamentar. A ieşit din maşină şi a intrat într-o incintă unde avea treabă, că face pilates. În fine, cum stătea maşina parcată acolo, s-a auzit un zgomot. Exact aşa. A intrat unul în două maşini parcate, una dintre ele a dânsei. Şi le-a hâisit. În sensul în care nu s-au mai putut deplasa.

Chemaţi platforma, că a hăisit lateralul, cu stâlp, cu roată, etc. Cetăţeanul rangă. Că am filmări de la cetăţeni care, auzind zgomotul, au ieşit şi l-au filmat pe ăla. Dacă îmi zice CNA-ul 'Badea, ai dovezi?', am. Şi sunt exact aşa cum vi le povestesc. Prefer să vă povestesc decât să vi le arăt, din multe motive. După ce a intrat ăla în maşini, a venit un cetăţean şi i-a zis ăluia 'uşor, uşor, aşa, ia-o dreapta, aşa', ca să parcheze lângă bordură. S-a dat ăla jos după aia şi a intrat unde şedea. Incidentul acesta a fost descris şi de cetăţeni martori pe Facebook. Cum ar fi, de exemplu, 'un bărbat beat mort la volan loveşte două maşini. Se dă jos, abia face câţiva paşi, urcă din nou, şi aproape mai dă peste câteva maşini. Îl văd vreo zece oameni, îl filmează, omul pleacă. Vine poliţia, după zece minute, de la vreo 7 km distanţă, care constată şi pleacă, pentru că nu au cum să se ducă la el acasă. Dacă nu l-au prins în flagrant, poliţia a zis că nu poate face nimic.

Există filmuleţe cu el, cu maşina, dar cică nu este suficient. La cum se vede din filmări, omul nu vedea nimic în faţa ochilor, mai ales că ploua. Dacă ar fi fost un copil sau un om, cam aia era. Omul respectiv se trezeşte mâine ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. S-a întâmplat acum zece minute în faţa blocului meu, în România, o ţară europeană'.

Există filmări, eu le am pe toate. Deci, acum că un tâmpit s-a urcat beat la volan, asta se întâmplă extrem de des în România, e aproape o banalitate. Pe mine mă interesează însă, aşa cum spun ăştia de la ştiri, oamenii legii. Deci, a venit poliţia şi a zis că nu are ce să facă", a povestit Mircea Badea.

Recomandare halucinantă de la Poliţie pentru Sabrina Preda. Mircea Badea: Aţi înţeles cu ce se ocupă?

"S-a dus Sabrina Preda la poliţie să declare accidentul. Ce au întrebat-o poliţiştii, la biroul de accidente uşoare. Că nu a fost cu victime, din fericire. Vorba cetăţeanului care a relatat pe Facebook, dacă ar fi fost un copil, un om care mergea pe acolo...

Şi zice Sabrina Preda că are filmări, alea alea. Şi poliţia zice 'aşa, şi?'. Păi, vă daţi seama, ăla era beat rangă. Şi zice poliţia 'păi aveţi camere în maşină? Ar trebui să vă puneţi'.

Deci i-au recomandat să îşi pună camere în maşină. Dar camere să filmeze cum? Surround, nu? Să filmeze ca să...

Deci asta a fost. 'Şi noi ce să facem?'. Aţi văzut că cetăţeanul ăsta de pe Facebook a zis că poliţia la fel a zis când a venit acolo.

Deci activitatea Poliţiei Române în această speţă, pe care eu am expus-o, este să o sfătuiască pe una dintre păgubite, cum ar veni, şi care a avut noroc că nu voia în momentul ăla să intre în maşină, să îşi pună camere de luat vederi în maşină. Tare ce vă zic!

Una dintre chestiile care m-au exasperat în viaţa asta este "şi ai făcut plângere la poliţie?". De obicei, mă lua de jos aşa. Mă, trăi-ţi-ar familia, tu ai fost vreodată la poliţie, ai făcut vreodată plângere pentru ceva? Răspunsul meu nervos era că nu mi-am pierdut timpul cu asta. Dar m-am înţelepţit şi ziceam că da, da, am făcut.

Ultima dată când am făcut eu plângere la poliţie a fost când mi-au ameninţat copilul cu moartea, spunându-mi pe Facebook, persoane reale, exact unde stau. Şi eu chiar stăteam acolo. Deci oameni concreţi, nu conturi fake. I-am depistat eu, am dat mură în gură la poliţie. Nu s-a întâmplat nimic. M-au mai chemat o dată să mă întrebe dacă mai sunt elemente suplimentare. Mi-am pierdut timpul? Absolut da!

În speţa cu Carmen Brumă, am povestit de faza aia că foloseau unii imaginea ei ca să ia lumea pastile să slăbească. Lucru care putea fi şi periculos. M-am dus, am făcut plângere la poliţie, au mai chemat-o o dată zicând că dacă nu vine îi dau mandat de aducere, şi după patru ani au clasat speţa spunând că nu e de competenţa lor. Cum?

Eu vă întreb aşa. Poate e o incapacitate intelectuală la mine. Dvs aţi înţeles la ce foloseşte poliţia? În afară de aia cu radarul. Şi de la linia continuă. În afară de asta, că le-am înţeles pe astea. Aţi înţeles cu ce se ocupă poliţia?", a relatat Mircea Badea la În Gura Presei.

Acest articol reprezintă o opinie.