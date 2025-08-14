Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă

Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă.

Serviciul Norvegian de Securitate al Poliției suspectează că hackeri pro-ruși au sabotat un baraj din sud-vestul Norvegiei în luna aprilie.

Cotidianul norvegian VG a relatat că hackerii au spart sistemul de control al barajului, deschizând supapele timp de patru ore, ceea ce a dus la eliberarea unei cantități mari de apă până când supapele au putut fi închise, scrie Politico.

Șefa Serviciului Norvegian de Securitate al Poliției (PST), Beate Gangås, a dezvăluit incidentul în cadrul unei prezentări despre operațiunile cibernetice pro-ruse, susținută la un eveniment public miercuri. Potrivit VG, Gangås a declarat că numărul atacurilor cibernetice asupra infrastructurii din Occident este în creștere, adesea nu pentru a provoca pagube, ci pentru a „demonstra de ce sunt capabili”. Ea a adăugat că Norvegia trebuie să fie pregătită pentru noi atacuri informatice.

Rusia, cea mai mare amenințare la adresa securității Norvegiei

La același eveniment, Nils Andreas Stensønes, șeful Serviciului Norvegian de Informații, a spus că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Norvegiei.

Atacurile cibernetice asupra țintelor occidentale fac parte din strategia de război hibrid a Rusiei. Într-un alt caz legat de apă, în ianuarie 2024, un grup de hackeri a pătruns în sistemul unei uzine de apă din Texas, provocând supraîncărcarea acesteia. Hackerii suspectați sunt asociați Kremlinului.

Barajul se află în municipalitatea Bremanger, la aproximativ 150 de kilometri nord de orașul Bergen. Potrivit presei locale, barajul nu este folosit pentru producerea de energie, iar hackerii ar fi putut exploata o vulnerabilitate cauzată de o parolă slabă.

