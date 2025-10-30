Guvernul vizează sprijinirea industriei de apărare prin investiții și finanțare europeană

Guvernul lucrează la un proiect de ordonanță de urgență care vizează sprijinirea industriei naționale de apărare.
Proiectul, aflat în primă lectură, reglementează cadrul juridic pentru realizarea investițiilor destinate construirii, modernizării, reconversiei și extinderii capacităților de producție pentru apărare, în contextul nevoii de consolidare a securității naționale și a contribuției României la NATO și UE.
Ordonanța de Urgență privind investițiile în domeniul securității naționale creează cadrul juridic necesar pentru realizarea investițiilor în tehnologie militară și infrastructură de apărare. Scopul principal este sprijinirea industriei locale și europene de apărare, reducând dependența de importuri și consolidând rolul României în securitatea colectivă.
Autorii proiectului subliniază că măsurile sunt necesare pentru ca forțele armate să fie pregătite să răspundă provocărilor actuale și viitoare, iar România să poată produce tehnologii militare avansate.
În contextul instabilității regionale și al amenințărilor multiple din proximitatea țării, lipsa fondurilor rămâne principalul obstacol pentru modernizarea industriei de apărare.
Proiectul de ordonanță menționează că, din cauza lipsei unui cadru legal și a riscului împovărării bugetului, este dificilă implementarea imediată a programelor de modernizare. Autorii atrag atenția că întârzierea acestor investiții poate genera disfuncționalități pe termen lung în structurile esențiale ale statului, crescând vulnerabilitatea națională.
În lipsa resurselor bugetare suficiente, proiectul identifică două direcții principale pentru dezvoltarea industriei de apărare:
Statul român poate aloca fonduri bugetare pentru investiții, însă este permisă și utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea capacităților de producție. Proiectul subliniază necesitatea identificării și aprobării rapide a parteneriatelor strategice pentru implementarea eficientă a programelor de modernizare.
Textul ordonanței se află încă în primă lectură și nu a primit toate avizele necesare, ceea ce înseamnă că forma finală poate suferi modificări. Guvernul intenționează însă să accelereze implementarea măsurilor, pentru ca România să își consolideze rapid industria de apărare și să fie pregătită pentru provocările de securitate actuale și viitoare.
