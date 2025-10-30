Guvernul vizează sprijinirea industriei de apărare prin investiții și finanțare europeană

Proiectul, aflat în primă lectură, reglementează cadrul juridic pentru realizarea investițiilor destinate construirii, modernizării, reconversiei și extinderii capacităților de producție pentru apărare, în contextul nevoii de consolidare a securității naționale și a contribuției României la NATO și UE.

Obiectiv: întărirea industriei de apărare locale și europene

Ordonanța de Urgență privind investițiile în domeniul securității naționale creează cadrul juridic necesar pentru realizarea investițiilor în tehnologie militară și infrastructură de apărare. Scopul principal este sprijinirea industriei locale și europene de apărare, reducând dependența de importuri și consolidând rolul României în securitatea colectivă.

Autorii proiectului subliniază că măsurile sunt necesare pentru ca forțele armate să fie pregătite să răspundă provocărilor actuale și viitoare, iar România să poată produce tehnologii militare avansate.

Banii, principala provocare

În contextul instabilității regionale și al amenințărilor multiple din proximitatea țării, lipsa fondurilor rămâne principalul obstacol pentru modernizarea industriei de apărare.

Proiectul de ordonanță menționează că, din cauza lipsei unui cadru legal și a riscului împovărării bugetului, este dificilă implementarea imediată a programelor de modernizare. Autorii atrag atenția că întârzierea acestor investiții poate genera disfuncționalități pe termen lung în structurile esențiale ale statului, crescând vulnerabilitatea națională.

Soluțiile: finanțare europeană și parteneriate externe

În lipsa resurselor bugetare suficiente, proiectul identifică două direcții principale pentru dezvoltarea industriei de apărare:

parteneriate strategice cu producători din state NATO și UE, care dispun de o industrie de apărare avansată;

utilizarea fondurilor SAFE oferite de Uniunea Europeană, sub formă de împrumuturi avantajoase, cu dobândă redusă, perioadă de rambursare de 45 de ani și perioadă de grație de 10 ani.

Statul român poate aloca fonduri bugetare pentru investiții, însă este permisă și utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea capacităților de producție. Proiectul subliniază necesitatea identificării și aprobării rapide a parteneriatelor strategice pentru implementarea eficientă a programelor de modernizare.

Textul ordonanței se află încă în primă lectură și nu a primit toate avizele necesare, ceea ce înseamnă că forma finală poate suferi modificări. Guvernul intenționează însă să accelereze implementarea măsurilor, pentru ca România să își consolideze rapid industria de apărare și să fie pregătită pentru provocările de securitate actuale și viitoare.