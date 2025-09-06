Guvernul sârb vrea să oprească protestele: 42 de manifestanți arestați la Novi Sad 

Criza politică și socială din Serbia capătă noi dimensiuni după ce vineri seara, la Novi Sad, mii de persoane au ieșit în stradă pentru a cere organizarea de alegeri anticipate și pentru a protesta împotriva președintelui Aleksandar Vucic și a guvernului său. Demonstrația, care a degenerat în confruntări violente, a fost dispersată de forțele de ordine cu gaze lacrimogene, bilanțul anunțat de Ministerul de Interne fiind de 42 de arestări și 13 polițiști răniți.

Manifestațiile au pornit de la o tragedie care a marcat profund societatea sârbă: prăbușirea, în noiembrie anul trecut, a acoperișului exterior din beton al gării din Novi Sad, accident soldat cu 16 morți. În urma acestui eveniment, tot mai mulți cetățeni, în special tineri și studenți, au început să acuze autoritățile că tolerează și chiar întrețin un sistem corupt, în care marile proiecte de infrastructură sunt realizate cu materiale de proastă calitate, iar contractele sunt atribuite prin legături clientelare.

Astfel, protestele din ultimele luni au depășit caracterul local, transformându-se într-un val de nemulțumire națională. Începând din luna mai, manifestațiile au inclus și revendicări politice directe: cererea de organizare a unor alegeri anticipate, ca soluție pentru resetarea scenei politice. Însă președintele Aleksandar Vucic, aflat la putere din 2014 și reales în 2022 pentru încă cinci ani, respinge ferm ideea, susținând că presiunile străzii sunt parte a unui „complot străin” menit să destabilizeze Serbia și să-i slăbească poziția.

Protestele au devenit mai violente

Vineri seara, tensiunile au atins un nou nivel. În fața Facultății de Filosofie din Novi Sad, grupuri de manifestanți s-au ciocnit violent cu forțele de ordine. Ministrul de Interne Ivica Dacic a declarat la televiziunea publică RTS că polițiștii au fost atacați cu pietre, rachete de semnalizare și răngi, vorbind despre o violență „șocantă și aparent planificată”, folosită ca „instrument politic pentru a crește tensiunile”. Dincolo de declarațiile oficiale, imaginile și relatările din teren arată un climat de radicalizare tot mai accentuat, pe fondul frustrărilor acumulate și al neîncrederii în instituțiile statului.

Mult timp pașnice, protestele au început să se transforme în confruntări dure în ultimele săptămâni. Organizatorii și participanții dau vina pe poliție și pe grupurile de susținători ai guvernului, acuzați că provoacă incidente și că exercită o represiune tot mai agresivă. De cealaltă parte, autoritățile afirmă că forțele de ordine intervin doar pentru a menține siguranța publică și pentru a preveni distrugerile.

Novi Sad, al doilea oraș ca mărime al Serbiei și un important centru universitar, a devenit simbolul nemulțumirilor și locul unde tinerii studenți au reușit să mobilizeze mase de oameni. Protestele de vineri confirmă însă că spirala violenței riscă să scape de sub control, iar criza politică sârbă se adâncește.

Alegerile anticipate, respinse deocamdată de președintele Vucic, au devenit principala revendicare a străzii. Dacă puterea va continua să ignore aceste cereri, Serbia riscă să intre într-o perioadă de instabilitate accentuată, într-un context regional deja fragil.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News