Data publicării:

Guvernul sârb vrea să oprească protestele: 42 de manifestanți arestați la Novi Sad 

Autor: Dan Carp | Categorie: Stiri

Criza politică și socială din Serbia capătă noi dimensiuni după ce vineri seara, la Novi Sad, mii de persoane au ieșit în stradă pentru a cere organizarea de alegeri anticipate și pentru a protesta împotriva președintelui Aleksandar Vucic și a guvernului său. Demonstrația, care a degenerat în confruntări violente, a fost dispersată de forțele de ordine cu gaze lacrimogene, bilanțul anunțat de Ministerul de Interne fiind de 42 de arestări și 13 polițiști răniți.

Manifestațiile au pornit de la o tragedie care a marcat profund societatea sârbă: prăbușirea, în noiembrie anul trecut, a acoperișului exterior din beton al gării din Novi Sad, accident soldat cu 16 morți. În urma acestui eveniment, tot mai mulți cetățeni, în special tineri și studenți, au început să acuze autoritățile că tolerează și chiar întrețin un sistem corupt, în care marile proiecte de infrastructură sunt realizate cu materiale de proastă calitate, iar contractele sunt atribuite prin legături clientelare.

Astfel, protestele din ultimele luni au depășit caracterul local, transformându-se într-un val de nemulțumire națională. Începând din luna mai, manifestațiile au inclus și revendicări politice directe: cererea de organizare a unor alegeri anticipate, ca soluție pentru resetarea scenei politice. Însă președintele Aleksandar Vucic, aflat la putere din 2014 și reales în 2022 pentru încă cinci ani, respinge ferm ideea, susținând că presiunile străzii sunt parte a unui „complot străin” menit să destabilizeze Serbia și să-i slăbească poziția.

Protestele au devenit mai violente 

Vineri seara, tensiunile au atins un nou nivel. În fața Facultății de Filosofie din Novi Sad, grupuri de manifestanți s-au ciocnit violent cu forțele de ordine. Ministrul de Interne Ivica Dacic a declarat la televiziunea publică RTS că polițiștii au fost atacați cu pietre, rachete de semnalizare și răngi, vorbind despre o violență „șocantă și aparent planificată”, folosită ca „instrument politic pentru a crește tensiunile”. Dincolo de declarațiile oficiale, imaginile și relatările din teren arată un climat de radicalizare tot mai accentuat, pe fondul frustrărilor acumulate și al neîncrederii în instituțiile statului.

Mult timp pașnice, protestele au început să se transforme în confruntări dure în ultimele săptămâni. Organizatorii și participanții dau vina pe poliție și pe grupurile de susținători ai guvernului, acuzați că provoacă incidente și că exercită o represiune tot mai agresivă. De cealaltă parte, autoritățile afirmă că forțele de ordine intervin doar pentru a menține siguranța publică și pentru a preveni distrugerile.

Novi Sad, al doilea oraș ca mărime al Serbiei și un important centru universitar, a devenit simbolul nemulțumirilor și locul unde tinerii studenți au reușit să mobilizeze mase de oameni. Protestele de vineri confirmă însă că spirala violenței riscă să scape de sub control, iar criza politică sârbă se adâncește.

Alegerile anticipate, respinse deocamdată de președintele Vucic, au devenit principala revendicare a străzii. Dacă puterea va continua să ignore aceste cereri, Serbia riscă să intre într-o perioadă de instabilitate accentuată, într-un context regional deja fragil.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Trump îl sprijină pe Kennedy Jr. în acțiunile sale legate de vaccinuri, în pofida scandalului din Congres: Are intenții foarte bune și idei puțin diferite
06 sep 2025, 17:12
O fetiță de 9 ani a absolvit examenul de Bacalaureat
06 sep 2025, 15:45
Guvernul sârb vrea să oprească protestele: 42 de manifestanți arestați la Novi Sad 
06 sep 2025, 15:15
De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”
06 sep 2025, 13:55
Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 
06 sep 2025, 13:19
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
06 sep 2025, 11:41
ParintiSiPitici.ro
Mesajul care a bulversat mii de părinți înainte de începerea școlii: „Am primit de la doamna învățătoare...”
05 sep 2025, 23:05
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
06 sep 2025, 11:35
Agenția Fitch modifică perspectiva economică a Poloniei la "negativă"
06 sep 2025, 09:38
Vladimir Putin își pune cele mai mari speranțe în "Puterea Siberiei 2": "Va fi benefică pentru ambele părți" 
06 sep 2025, 08:39
Protestele violente din Serbia continuă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii - VIDEO
06 sep 2025, 08:39
Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"
05 sep 2025, 23:58
Budapesta blochează din nou integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană: Ne distrug securitatea și agricultura
05 sep 2025, 23:57
Prințul Harry „are nevoie disperată” de o întâlnire cu Regele Charles
05 sep 2025, 23:23
Forțele speciale americane, misiune secretă în Coreea de Nord. Este echipa care l-a lichidat pe Bin Laden
05 sep 2025, 23:06
Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian
05 sep 2025, 20:55
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
05 sep 2025, 19:57
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
05 sep 2025, 19:17
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
05 sep 2025, 19:33
Prințul William și Kate Middleton, declarație emoționantă după tristul deces din familie
05 sep 2025, 17:04
Medic condamnat la închisoare după ce și-a amputat propriile picioare
05 sep 2025, 16:44
Scandal uriaș în guvernul Marii Britanii: Dublă demisie din administraţia Starmer
05 sep 2025, 16:49
Trump a trimis 10 avioane de luptă, 7 nave de război și un submarin de atac în Puerto Rico pentru a combate cartelurile de droguri
05 sep 2025, 16:54
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
05 sep 2025, 14:27
Marele absent de la cina dată de Donald Trump în cinstea miliardarilor americani
05 sep 2025, 13:17
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
05 sep 2025, 12:09
Zelenski se întâlnește cu Robert Fico, premierul Slovaciei prieten cu Putin. Ce vor discuta cei doi
05 sep 2025, 11:47
Cât costă ceasul elvețian purtat de Kim Jong Un în vizita sa la Beijing
05 sep 2025, 11:06
Joe Biden, supus unei intervenții chirurgicale pentru cancer de piele. Ce tehnică a fost folosită
05 sep 2025, 10:52
Trump nu mai poate bloca pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender sau non-binare. Decizie istorică a unei instanțe
05 sep 2025, 10:20
Reformă la vârf: Trump vrea schimbarea numelui Pentagonului. Cum se va chema
05 sep 2025, 08:59
SUA declară război cartelurilor din Ecuador. Los Choneros și Los Lobos, desemnate organizații teroriste
05 sep 2025, 08:31
Karol Nawrocki, vizită de forță în Italia. Gestul simbolic pe care l-a făcut președintele suveranist al Poloniei / foto
05 sep 2025, 08:10
Regele Charles, confundat cu un restaurant chinezesc: Dezvăluirea amuzantă a fostului său majordom
04 sep 2025, 23:30
Trump este iritat de achizițiile de petrol rusesc ale Ungariei și Slovaciei, susține Zelenski
04 sep 2025, 23:58
Schimbare de look pentru Kate Middleton. Cum a apărut Prințesa de Wales - FOTO în articol
04 sep 2025, 23:16
Planul lui Trump de a reduce masiv asistența militară pentru țările din Europa de Est
04 sep 2025, 22:11
Kennedy Jr, audieri tensionate în Senatul SUA. Critici dure pentru scepticismul față de vaccinuri
04 sep 2025, 22:28
Taximetristă româncă, "legendă" în Ibiza: Sfidează de 20 de ani poliția și conduce propria rețea de șoferi
04 sep 2025, 21:05
Farage, artizanul Brexitului, în Biroul Oval alături de Tump. Partidul său e pe primul loc în sondaje din cauza crizei migranților
04 sep 2025, 20:23
Cazul "Madeleine McCann": Principalul suspect, a cărui eliberare e iminentă, "foarte periculos". ''Sunt de aşteptat noi agresiuni sexuale''
04 sep 2025, 18:48
Iaht de 1 milion de dolari, scufundat la lansare. Echipajul a sărit peste bord pentru a se salva - VIDEO
04 sep 2025, 18:03
Mark Zuckerberg și Bill Gates vor cina cu Donald Trump în Grădina Trandafirilor. Cine a mai fost invitat
04 sep 2025, 18:04
A murit designerul italian Giorgio Armani
04 sep 2025, 16:31
Ce au hotărât Zelenski și liderii europeni la Paris. Mesajul președintelui ucrainean pentru Trump
04 sep 2025, 17:09
Bulgaria dezminte presupusul bruiaj GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen
04 sep 2025, 17:03
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile
04 sep 2025, 15:27
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova
04 sep 2025, 15:15
Franța a amendat Shein cu 150 de milioane € pentru „abuz de cookie-uri”. Replica retailerului
04 sep 2025, 14:12
Prim-ministrul Spaniei a ratat întâlnirea „Coaliţiei Voinţei” de la Paris din cauza unei defecţiuni la avion
04 sep 2025, 12:42
Imagini cutremurătoare de la accidentul de tramvai din Lisabona. Strigăte de ajutor: „Sunt copii acolo jos”
04 sep 2025, 12:19
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
04 sep 2025, 11:35
Cele mai noi știri
acum 10 minute
Trump îl sprijină pe Kennedy Jr. în acțiunile sale legate de vaccinuri, în pofida scandalului din Congres: Are intenții foarte bune și idei puțin diferite
acum 24 de minute
„Lacul care dispare” din Irlanda, un adevărat mister pentru geologi. Se umple și se golește în doar câteva ore
acum 1 ora 9 minute
Carambol în Ialomița, cu 11 victime, printre care 5 copii. Un minor a fost luat intubat de elicopterul SMURD- VIDEO
acum 1 ora 13 minute
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
acum 1 ora 37 minute
O fetiță de 9 ani a absolvit examenul de Bacalaureat
acum 1 ora 54 minute
Grav accident de circulaţie în Ialomiţa. A fost activat planul roşu. 4 maşini implicate
acum 2 ore 7 minute
Guvernul sârb vrea să oprească protestele: 42 de manifestanți arestați la Novi Sad 
acum 2 ore 57 minute
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel