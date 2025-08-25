Guvernul francez riscă să se prăbușească în urma votului de încredere. Liderii opoziției: Este sfârșitul guvernului Bayrou

Guvernul minoritar al Franței pare tot mai probabil să fie demis luna viitoare, după ce trei partide majore din opoziție au anunțat că nu vor sprijini moțiunea de încredere pe care premierul François Bayrou a convocat-o pentru 8 septembrie, în legătură cu planurile sale de reduceri bugetare masive, potrivit Reuters.

Reuniunea Națională (extrema dreaptă), ecologiștii și, ulterior, socialiștii – al căror vot este decisiv pentru soarta lui Bayrou – au declarat că nu văd cum l-ar putea susține.

Dacă va pierde votul de încredere în Adunarea Națională, guvernul Bayrou va cădea.

Incertitudinea a speriat investitorii, iar prima de risc pentru obligațiunile franceze față de cele germane a crescut cu 5 puncte de bază, ajungând la cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii iunie. Indicele CAC-40 al celor mai importante acțiuni franceze a închis ziua cu o scădere de 1,6%.

Dacă guvernul va fi demis, președintele Emmanuel Macron ar putea numi imediat un nou premier, l-ar putea ruga pe Bayrou să conducă un guvern interimar sau ar putea convoca alegeri anticipate.

Macron și-a pierdut ultimul premier, Michel Barnier, în urma unei moțiuni de cenzură pe buget, la sfârșitul lui 2024, după doar trei luni în funcție, în urma altor alegeri anticipate, organizate în iulie acel an.

Bayrou a recunoscut că a cere încrederea unui parlament extrem de fragmentat este un pariu riscant.

„Da, e riscant, dar e și mai riscant să nu faci nimic”, a declarat el într-o conferință de presă, referindu-se la ceea ce a numit pericolul major reprezentat de uriașa datorie publică a țării.

El a spus că votul de încredere va arăta dacă are suficient sprijin în parlament pentru planul său de reducere bugetară de 44 miliarde de euro (51,5 miliarde dolari), prin care încearcă să reducă deficitul care a ajuns anul trecut la 5,8% din PIB, aproape dublu față de limita oficială a UE de 3%.

Chiar dacă guvernul va trece de votul de încredere, asta ar însemna doar că are sprijin pentru viziunea sa asupra problemelor fiscale, urmând ca votul pe bugetul propriu-zis să aibă loc mai târziu în cursul anului.

Bayrou a propus eliminarea a două zile libere legale și înghețarea cheltuielilor sociale și a tranșelor de impozitare la nivelul din 2025, fără ajustarea lor la inflație în 2026. El a precizat că propunerea de eliminare a zilelor libere ar putea fi modificată.

„Votul va marca sfârșitul guvernului"

Liderul Reuniunii Naționale, Jordan Bardella, a spus că, prin convocarea votului, Bayrou a anunțat „de facto sfârșitul guvernului său”.

„RN nu va vota niciodată pentru un guvern ale cărui decizii îi fac pe francezi să sufere”, a declarat el pe platforma X. Marine Le Pen a spus, la rândul ei, că RN va vota împotriva lui Bayrou – la fel ca și ecologiștii.

La stânga radicală, partidul Franța Nesupusă a anunțat și el că votul va marca sfârșitul guvernului.

Voturile parlamentarilor socialiști vor fi decisive pentru soarta lui Bayrou, pentru că dacă se vor alătura celorlalte partide de stânga și extremei drepte, cel mai probabil vor fi suficiente voturi pentru demiterea guvernului.

Liderul socialiștilor, Olivier Faure, a declarat la televiziunea TF1 că partidul său nu va vota în favoarea unei moțiuni de încredere pentru Bayrou.

Votul de încredere va avea loc cu doar două zile înainte de proteste planificate, anunțate pe rețelele sociale și sprijinite de partide de stânga și unele sindicate.

Apelul pentru proteste generale, programat pe 10 septembrie, a fost comparat cu manifestațiile „vestelor galbene” izbucnite în 2018 din cauza creșterii prețurilor la carburanți și a costului ridicat al vieții.

Mișcarea „gilets jaunes” a degenerat atunci într-un protest mai amplu împotriva lui Macron și a reformelor sale economice.

