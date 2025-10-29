Guvernul cedează după protestul uriaș din Piața Victoriei: tichetele de masă cresc cu 10 de lei

Valoarea tichetelor de masă va fi majorată de la 40 la 50 de lei, potrivit anunțului făcut de Florin Jianu, reprezentantul IMM-urilor, după întâlnirea de la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. Informația a fost ulterior confirmată și de ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”, a scris Petre Florin Manole pe Facebook.

Aceasta este prima majorare a tichetelor de masă din ultimele 12 luni și vine pe fondul presiunilor sociale crescânde din partea sindicatelor și a angajaților din sectorul public și privat.

Protest tensionat în centrul Capitalei

Anunțul privind creșterea tichetelor a venit la scurt timp după protestul masiv organizat de cele patru mari confederații sindicale, CSDR, Cartel Alfa, CNSLR-Frăția și Meridian, miercuri, 29 octombrie, în Piața Victoriei.

Manifestația, la care au participat aproximativ 20.000 de persoane, s-a transformat într-un eveniment tensionat, supravegheat îndeaproape de forțele de ordine. Jandarmeria Capitalei a anunțat că a identificat în mulțime un grup de 30–40 de persoane care nu aparțineau mediului sindical și a căror prezență nu fusese acceptată de organizatori.

Sindicaliștii cer creșterea salariului minim și plata salariilor restante

Reprezentanții confederațiilor sindicale au cerut demisia Guvernului și au acuzat Executivul de „indiferență totală” față de situația angajaților din domeniile publice.

„Angajații nu mai au bani nici să plătească biletul de autobuz către locul de muncă, sau să își plătească creditele și utilitățile”, au transmis liderii sindicali, solicitând intervenția de urgență a premierului pentru plata salariilor restante.

Federația Columna-Scor a semnalat că aproximativ 5.000 de angajați din direcțiile de asistență socială nu și-au primit salariile și nici nu beneficiază de asigurări medicale. Dacă Guvernul nu va aloca fonduri suplimentare, numărul acestora ar putea depăși 10.000 până la jumătatea lunii noiembrie.

„Trebuie să fim prudenți”, a declarat Bolojan la Antena 3 CNN.

Majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei este văzută ca un compromis între revendicările sindicale și prudența fiscală a Guvernului Bolojan. Rămâne însă de văzut dacă această măsură punctuală va calma apele.