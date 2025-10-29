€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:31 29 Oct 2025 | Data publicării: 13:26 29 Oct 2025

Guvernul cedează după protestul uriaș din Piața Victoriei: tichetele de masă cresc cu 10 de lei
Autor: Alexandra Curtache

salariul-minim-la-nivel-european-ministerul-uncii_23214600 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, confirmă creșterea tichetelor de masă: „O veste bună”.

Valoarea tichetelor de masă va fi majorată de la 40 la 50 de lei, potrivit anunțului făcut de Florin Jianu, reprezentantul IMM-urilor, după întâlnirea de la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. Informația a fost ulterior confirmată și de ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”, a scris Petre Florin Manole pe Facebook.

Aceasta este prima majorare a tichetelor de masă din ultimele 12 luni și vine pe fondul presiunilor sociale crescânde din partea sindicatelor și a angajaților din sectorul public și privat.

Protest tensionat în centrul Capitalei

Anunțul privind creșterea tichetelor a venit la scurt timp după protestul masiv organizat de cele patru mari confederații sindicale, CSDR, Cartel Alfa, CNSLR-Frăția și Meridian, miercuri, 29 octombrie, în Piața Victoriei.

Manifestația, la care au participat aproximativ 20.000 de persoane, s-a transformat într-un eveniment tensionat, supravegheat îndeaproape de forțele de ordine. Jandarmeria Capitalei a anunțat că a identificat în mulțime un grup de 30–40 de persoane care nu aparțineau mediului sindical și a căror prezență nu fusese acceptată de organizatori.

Citește și: Protest la Guvern! Mii de oamenii au ieșit în stradă

Sindicaliștii cer creșterea salariului minim și plata salariilor restante

Reprezentanții confederațiilor sindicale au cerut demisia Guvernului și au acuzat Executivul de „indiferență totală” față de situația angajaților din domeniile publice.

„Angajații nu mai au bani nici să plătească biletul de autobuz către locul de muncă, sau să își plătească creditele și utilitățile”, au transmis liderii sindicali, solicitând intervenția de urgență a premierului pentru plata salariilor restante.

Federația Columna-Scor a semnalat că aproximativ 5.000 de angajați din direcțiile de asistență socială nu și-au primit salariile și nici nu beneficiază de asigurări medicale. Dacă Guvernul nu va aloca fonduri suplimentare, numărul acestora ar putea depăși 10.000 până la jumătatea lunii noiembrie.

„Trebuie să fim prudenți”, a declarat Bolojan la Antena 3 CNN.

Majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei este văzută ca un compromis între revendicările sindicale și prudența fiscală a Guvernului Bolojan. Rămâne însă de văzut dacă această măsură punctuală va calma apele.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tichete de masa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Alertă de călătorie în Spania
Publicat acum 14 minute
Ce spune ambasadorul SUA la NATO despre România, după decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră
Publicat acum 48 minute
Proiect major în domeniul sănătății: 11.000 de români din mediul rural vor beneficia de screening gratuit pentru diabet zaharat
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Dumitru Chisăliţă pleacă de la Romgaz şi revine la Asociaţia Energia Inteligentă
Publicat acum 1 ora si 0 minute
MAI avertizează: plastifierea documentelor oficiale le anulează valabilitatea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close