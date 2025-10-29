Protest la Guvern! Mii de oamenii au ieșit în stradă

Sindicaliști din patru confederații sindicale protestează, miercuri, în Piața Victoriei, pentru stoparea dezastrului economic, social, instituțional, cultural și a disoluției statale.

În fața Guvernului protestează reprezentanți ai Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederației Sindicale 'Cartel Alfa', CNSLR-Frăția și ai Confederației Sindicale Națională Meridian.

Protestatarii solicită Guvernului să aplice cerințele constituționale de dezvoltare a țării pe toate planurile și asigurare a unui trai decent pentru toți cetățenii româ˜ni, indiferent de naționalitate, sex, vârsta, religie, stare de sănătate.

„Întrucât sindicatele politiștilor și Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) fac parte din Confederațiile organizatoare, noi, SCMD facem următorul apel către toți membrii noștri, ai asociațiilor rezerviștilor, organizate sau nu în forum și ale pensionarilor civili să participe fără excepții. Îndeosebi bucureștenii, dacă vrem să mai avem un viitor într-o țară europeană numită România!', au anunțat sindicaliștii.

Totodată, Federația Columna-Scor a inițiat un nou apel către Guvern pentru a aloca sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajați să fie plătită.

„Ne vom susține această revendicare, protestând în fața Guvernului în data de 29 octombrie 2025! România reală la acest moment înseamnă:



Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea, angajații sunt fără salarii din luna august 2025;

DGASPC Maramureș, angajații sunt fără salarii din luna august 2025;

DGASPC Mehedinți, angajaților nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025; DGASPC Satu Mare, angajaților nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025”, au precizat reprezentanții sindicatului.

Conform sursei citate, 5.000 de salariați „au fost uitați de Guvern, care refuză să reacționeze, iar 5.000 de salariați nu mai sunt asigurați în sistemul asigurărilor de sănătate”.

„Sunt salariați cărora nu le sunt plătite contribuțiile la pensii. Sunt salariați care, nefiind plătiți, prin nepăsarea decidenților, au prestat muncă la negru în folosul instituțiilor. Angajații nu mai au bani nici să plătească biletul de autobuz către locul de muncă, sau să își plătească creditele și utilitățile. În următoarea perioadă, respectiv 8-15 noiembrie 2025, alte 10 Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nu vor putea plăti salariile angajaților. Numărul angajaților neplătiți de statul român crește la peste 10.000. Nu este vina angajaților că Guvernul nu a mai actualizat standardele de cost din anul 2022. Acesta este modelul de Românie decentă, pe care Guvernul actual dorește să îl promoveze?! Numai premierul poate opri agonia a mii de familii, uitate și umilite prin atitudinea de până acum a decidenților. Domnule Bolojan! Alocați sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajați să fie plătită, fără întârzieri”, se mai precizează în anunțul sindicaliștilor.