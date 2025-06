Guvernul a decis: OUG care taie din banii pentru bugetari, aprobată / update

Conform ordonanței, sporurile acordate pentru activități desfășurate în condiții dificile, periculoase sau vătămătoare vor fi limitate la maximum 300 de lei brut pe lună, suma fiind stabilită în funcție de timpul petrecut în acele condiții. Această reglementare se aplică în mod uniform tuturor angajaților din sistemul public, acoperind întregul spectru prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, de la funcționarii publici până la personalul din instituții precum Consiliul Concurenței sau Curtea de Conturi.

"ART. 13 (1) În raport cu condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sauvătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor în cuantum de până la 300 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale învigoare", se menționează în ordonanță.

Guvernul motivează adoptarea ordonanței prin necesitatea de corecta traiectoria deficitară a cheltuielilor publice, având în vedere angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și recomandările Consiliului UE din 2020, care prevăd scăderea treptată a deficitului bugetar — de la 7,9% din PIB în 2024 la sub 3% până în 2031. Creșterile salariale aplicate anul acesta, ce au generat un plus de 32 miliarde lei la cheltuielile cu personalul (de la 132 la 164 miliarde lei), sunt indicate ca un factor major care pune presiune pe echilibrul fiscal.

De asemenea, potrivit ordonanței, angajații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare vor beneficia anual de un concediu de odihnă suplimentar de 3 până la 5 zile lucrătoare, față de 3-10 zile lucrătoare în prezent.

Măsura vizează angajații din sectorul administrației publice, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, fiind aplicată în concordanță cu prevederile Legii nr. 31/1991.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitățile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, cu o durată cuprinsă între 3-5 zile lucrătoare", se menționează în ordonanță.

Măsurile vor fi în vigoare de la 1 iulie 2025 până la 31 decembrie 2026.

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 30 iunie 2025







ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind personalul plătit din fonduri publice





Executivul a decis, prin ordonanța de urgență aprobată în ședința de astăzi, limitarea sporului acordat în sectorul public pentru activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare la 300 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locul de muncă respectiv.

De asemenea, concediul de odihnă suplimentar, acordat pentru prestarea de munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori activitate în locuri de muncă în care există astfel de condiții, va avea o durată cuprinsă între 3-5 zile lucrătoare.

Aceste măsuri au fost luate din necesitatea urmăririi unei politici fiscal-bugetare prudente, care să asigure sustenabilitatea fiscală pe termen mediu şi lung, precum pentru corectarea deficitului bugetar excesiv.

Măsurile intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2025 și se aplică până la data de 31 decembrie 2026.





ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea articolului 3 alineatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și a articolului XIV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, reorganizarea activității acesteia, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative





Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală își va păstra organizarea actuală, cu structuri teritoriale doar la nivel regional, potrivit ordonanței de urgență adoptată de guvern în ședința de astăzi.

Astfel, motivat de principiile stabilite în Programul de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor 2025 – 2028, pentru care s-a obținut încrederea Parlamentului României, sunt abrogate prevederile prin care urmau să se operaţionalizeze, începând cu data de 1 iulie 2025, structurile antifraudă teritoriale judeţene. Totodată, a fost abrogată și reglementarea ce viza reorganizarea direcțiilor regionale antifraudă fiscală pentru a asigura funcționalitatea și operaționalizarea structurilor antifraudă teritoriale județene.

Măsura este necesară pentru a asigura o coordonare strategică și pentru a preveni evaluările locale care nu iau în considerare viziunea de ansamblu asupra analizei de risc. Totodată, având în vedere necesitatea reducerii cheltuielilor publice, s-a avut în vedere menținerea structurii existente, pentru a evita costurile administrative suplimentare semnificative care ar fi fost generate de operaționalizarea unor structuri la nivel județean, inclusiv de înființarea unor noi posturi de conducere sau execuție la nivel județean.

Alte modificări cuprinse în ordonanța de urgență se referă la prorogarea, până la data de 1 octombrie 2025, a obligativității utilizării sistemului național RO e-Factura pentru institutele sau centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale și pentru agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori. Cerințele tehnice pentru utilizarea sistemului nu permit îndeplinirea normei actuale de către cele două categorii menționate mai sus.

