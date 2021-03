Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, răspunde acuzațiilor de hărțuire sexuală

Guvernatorul democrat al statului american New York, Andrew Cuomo, și-a cerut scuze, miercuri, pentru comportamentul pe care l-a avut față de femeile care l-au acuzat că le-a făcut avansuri, însă neagă că ar fi atins pe cineva în mod „nepotrivit”.

Conform CNN, Cuomo a organizat o conferință de presă și le-a cerut newyorkezilor să aștepte rezultatele anchetei înainte să-și formeze o opinie despre această speță, adăugând că nu va demisiona. „Nu am atins pe nimeni în mod nepotrivit. Nu am știut la acel moment că am făcut pe cineva să se simtă rău”, a repetat Cuomo.

„Vreau ca newyorkezii audă direct de la mine. În primul rând, susțin dreptul femeilor să spună totul. Cred că trebuie încurajate în toate felurile. Acum înțeleg că am acționat într-un mod care a făcut anumite persoane să se simtă inconfortabil. A fost neintenționat și îmi cer scuze. Mă simt groaznic și, sincer, sunt rușinat”, a mai spus guvernatorul democrat.

