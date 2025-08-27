Guvern cu AUR? Grindeanu: Imposibil cât timp au discurs anti-UE

Sorin Grindeanu a explicat că PSD nu se va orienta spre un discurs mai naționalist pentru a recupera electoratul pierdut către AUR. Acesta a subliniat că prioritară este așezarea ideologică a partidului și adaptarea sa la realitatea României din 2025. De asemenea, Sorin Grindeanu a precizat că nu a rezonat niciodată cu tonul naționalist folosit de PSD în perioada 2016-2017 și că s-a întors în partid în 2020 cu condiția păstrării liniei social-democrației europene.

„Tonul puțin mai naționalist al partidului... vă gândiți să vă duceți în direcția asta? L-a avut, la un moment dat, în perioada lui Liviu Dragnea, după care, în perioada lui Marcel Ciolacu s-a retras din zona asta. Acum, văzând că AUR tot crește, sociologii spun că ați pierdut electorat către cei de la AUR, vă gândiți să încercați să-l recuperați mergând spre zona mai naționalistă?”, a întrebat jurnalista Digi 24.

„În congres va trebui să stabilim aceste lucruri. Dincolo de competiție, e mai importantă această așezare ideologică a PSD-ului, această reactualizare a PSD-ului la ceea ce înseamnă România anului 2025. Personal, eu vă spun că m-am reîntors în partid în 2020, după o discuție, legată de calea pe care să meargă PSD-ul, cu președintele de atunci, Marcel Ciolacu.

Eu nu am rezonat niciodată cu discursul pe care l-a avut PSD-ul în acea perioadă, 2016-2017, chiar dacă au fost procente destul de însemnate. [n.r. Social-democrația europeană] a fost condiția pe care am avut-o atunci, la Marcel Ciolacu, în a mă reîntoarce, adică a lăsa într-un plan secundar acest discurs și a reveni într-o zonă pe care PSD-ul a avut-o pe vremea când au fost și Adrian Năstase, și Mircea Geoană, acel discurs de social-democrați europeni”, a spus Sorin Grindeanu.

Va face PSD guvern cu AUR?

Sorin Grindeanu a explicat că PSD rămâne un partid serios și respectă acordurile politice semnate în cadrul coaliției. Acesta exclude o alianță cu AUR, atât timp cât partidul are un discurs anti-Uniunea Europeană, și a precizat că PSD nu poate fi partener cu formațiuni care promovează o astfel de poziție. Potrivit lui Sorin Grindeanu, schimbarea acestei atitudini de către AUR ar putea modifica situația, dar în prezent o colaborare nu este posibilă.

„Pe colegii dumneavoastră îi vedeți votând o moțiune de cenzură AUR, făcând un guvern cu cei de la AUR?”, a întrebat jurnalista Digi 24.



„Noi suntem parte dintr-o coaliție, suntem un partid serios și nu schimbăm aceste lucruri. Am semnat un acord politic de care, atât timp cât conduc PSD-ul, nu am de gând să mă dezic și nu voi face asta. PSD-ul, dincolo de Sorin Grindeanu, e un partid serios care se ține și se va ține de acordurile politice pe care le-a semnat.



În al doilea rând, eu nu văd o coaliție niciodată cu AUR, atât timp cât AUR are un discurs anti-Uniunea Europeană. Atât timp cât tu vii și spui că ai urcat procentual sau te-ai profilat ca partid care spune cum ne-ar fi nouă mai bine în afara Uniunii Europene, PSD-ul nu poate să fie partener cu un asemenea partid”, a spus Sorin Grindeanu.



„Dacă își schimbă discursul?”, a întrebat jurnalista Digi 24.



„Nu știu… Să și-l schimbe, să facă lucruri și atunci vom fi într-o nouă realitate. În realitatea de acum, PSD-ul nu poate să fie partener cu formațiuni politice de acest tip”, a spus Sorin Grindeanu la Digi 24.

