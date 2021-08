„Am rămas mască apropo de felul în care l-au apărat pe Cîțu. Unul, într-adevăr, este Rareș Bogdan. Cu toată dragostea, este prietenul meu de atâta timp, dar a dat cu bota-n baltă prea tare. Nu există așa ceva când subiectele sunt cu condus beat la volan, poate sunt droguri, Doamne ferește, nu așa îl aperi pe un coleg de partid care nu e deocamdată nici președintele. Rareș e mai mare în rang decât el”, a spus Cozmin Gușă, vineri, la DCNewsTV.

VIDEO

Informația bombă vine de la Chirieac. Cîțu, poze de pușcăriaș ca-n filme

„Să vă dau o informație de primă mărime. Înțeleg că există poza cu Florin Cîțu, aceea pe care o vedeți în filme: față, profil și cu scărița aia în spate pentru înălțime”, a mai spus Chirieac. „Deci în loc de plăcuța suedeză cu M*** PSD este plăcuța cu numărul de arestat”, glumește Vâlcu.

„Da, are numărul de arestat pe piept, ca în filme. Chestia aceea există”, conchide Chirieac.

Cîţu, FOTOGRAFII din SUA, din 2016, reacție la scandalul momentului

Premierul Florin Cîţu a publicat pe pagina sa de socializare mai multe fotografii din SUA, după scandalul cu arestarea sa în 2000 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

Aceste fotografii nu au fost însoţite de mesaje, dar fiecare dintre acestea a avut ataşată o altă melodie. Cele patru melodii sunt: The Score - Can't Stop Me Now, AC/DC - Back in Black, Nine Inch Nails - Head Like a Hole şi Disturbed - The Sound of Silence.

Astfel, conform primei melodii, premierul dă semne că nu va da înapoi de la ce şi-a propus, adică guvernarea şi lupta pentru şefia PNL, în timp ce în ultima pare să îndemne la calm şi linişte.

În schimb, a doua melodie, a celor de la AC/DC, transmite un mesaj interesant chiar prin versuri: I got nine lives / Cat's eyes /Abusin' every one of them and running wild. În traducere, versurile spun "am nouă vieţi şi fac abuz de ele". Ce a vrut însă să spună premierul prin postarea acestei piese nu avem de unde să ştim.