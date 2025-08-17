Grup de copii, rătăcit pe munți, în Maramureș 

Un incident cu potențial tragic a avut loc sâmbătă seara în Munții Rodnei, unde un grup format din 11 persoane, șapte copii și patru adulți, a solicitat ajutorul salvamontiștilor după ce s-a rătăcit pe traseu.

Informația a fost confirmată de directorul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, Dan Benga, care a precizat că echipele de intervenție s-au mobilizat imediat pentru a ajunge la locul semnalat, în zona Tăurile Buhăescu.

„Echipele Salvamont Maramureş intervin în zona Tăurile Buhăescu pentru a salva 11 persoane, printre care şapte copii, care s-au rătăcit. Condiţiile meteo sunt dificile, fiind întuneric şi frig”, a declarat Dan Benga.

Salvatorii montani au pornit în căutarea turiștilor cu trei echipe operative, dotate cu mijloace speciale: o ambulanță montană Salvamont, o autospecială și un utilaj de teren Traxter, capabil să ajungă în zonele greu accesibile. Mobilizarea s-a făcut rapid, întrucât în astfel de situații fiecare minut contează, mai ales când este vorba de copii expuși temperaturilor scăzute și riscurilor din zonele montane.

Munții Rodnei, deși spectaculoși prin peisajele lor, sunt cunoscuți pentru traseele dificile și schimbările bruște de vreme. Zona Tăurile Buhăescu se află la altitudini ridicate, iar noaptea, temperaturile pot coborî mult sub nivelul de confort, punând în pericol viața persoanelor nepregătite corespunzător pentru drumeții montane. Întunericul aduce un risc suplimentar, îngreunând atât orientarea turiștilor, cât și accesul echipelor de intervenție.

Din primele informații, se pare că grupul a plecat pe traseu fără să țină cont de avertismentele meteorologice și fără să fie echipat corespunzător pentru un parcurs de seară în munți. Specialiștii Salvamont atrag frecvent atenția asupra pericolelor de acest tip, subliniind că multe dintre intervenții sunt generate de lipsa de pregătire și de subestimarea dificultăților din teren.

Munții Rodnei, parte a Carpaților Orientali, atrag anual mii de turiști prin frumusețea lor naturală, vârfuri înalte, lacuri glaciare și peisaje spectaculoase. În același timp, însă, aceștia pot deveni capcane mortale pentru cei care nu respectă regulile montane. Numai în această vară, Salvamont a intervenit de mai multe ori în zonă pentru a recupera turiști rătăciți sau accidentați.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News