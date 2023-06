Greva profesorilor continuă. Marius Nistor: Doar colegii noştri pot decide cu totul şi cu totul altceva

"Este Ziua Învățătorului și aș vrea pe această cale să le urez La mulți ani tuturor colegilor mei, cei care merită atât de mult și li se dă atât de puțin.

Colegii vor decide ce vor face de mâine. Indiferent dacă vor continuă greva sau că vor reveni la școală, ei merită tot respectul nostru. Momentan mesajul este că greva va continua. Doar colegii noștri pot decide cu totul și cu totul altceva. Elevii să aibă încredere în dascălii lor. În permanență ne-am gândit și ne vom gândit tot la ei. Nu putem vorbi de compromis atunci când vorbim de viețile a peste 300.000 de colegi de-ai noștri. Cred că guvernul ar trebui să facă compromisul, politicienii noștri, în sensul în care renunță la orgolii și la supărări și vin și iau o decizie care ar trebui să fie importantă pentru toți din învățământ.

Politicienii noștri evita să își asume decizii radicale privind finanțarea sistemului de învățământ, de asta și credibilitatea lor este scăzută.

Colegii noștri au arătată că au de ce să facă grevă. Atâta timp cât printr-un act normativ nu s-a stipulat acel reper important legat de salariului debutantului cu studii superioare și nu putem vorbi de o grilă de salarizare care să fie prinsă într-un act normativ și cu cât mai puțin etape de punere în aplicare, este clar că nu ne-am atins ceea ce am solicitat.

Unii se gândesc la vacanțele lor, noi ne gândim la ce se va întâmplă cu învățământul mai departe", a declarat Marius Nistor la Digi24.

Premierul Nicolae Ciucă, mesaj de Ziua Învățătorului despre salarii. Ce trebuie să rețină astăzi profesorii

"Oriunde ne aflăm ca poziție socială sau instituțională, suntem părinți, bunici sau cunoaștem copii cărora le dorim un viitor ce poate fi împlinit prin educație. Trecem acum printr-un moment de răscruce pentru învățământul din România, de care depinde viitorul copiilor noștri. Greva din sistemul de învățământ a pornit de la o realitate ce poate fi corectată prin dialog, iar în calitate de prim-ministru am arătat respect și deschidere la consultările cu reprezentanții sistemului de învățământ și prin soluțiile adoptate deja în întâmpinarea solicitărilor exprimate. Toți ne dorim un cadru favorabil unui învățământ de calitate, sens în care ne-am angajat și am început o regândire echitabilă a salarizării – ceea ce am transmis și partenerilor de discuții. Abordăm însă toate aceste aspecte cu responsabilitate și realism, prioritizând resursele necesare.

Guvernul a demonstrat permanent implicare în ceea ce privește susținerea unui învățământ accesibil și de calitate în România. Am deblocat posturile în educație, pentru a nu afecta calitatea actului de învățământ din cauza numărului insuficient de profesori. Majorările salariale deja decise de Guvern sunt consolidate prin restabilirea echității în sistemul de salarizare în noua grilă", a transmis premierul Nicolae Ciucă.

