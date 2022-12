Greta Thunberg l-a „mâncat de viu” pe Andrew Tate. Replica cu care „l-a îngropat” după ce a luat-o în derâdere

Activista de mediu Greta Thunberg i-a răspuns influencerului Andrew Tate, după ce acesta a tachinat-o pe rețelele de socializare. Bărbatul de 36 de ani i-a trimis un mesaj public suedezei care va împlini curând 20 de ani.

„Bună, Greta. Am 33 de mașini. Bugatti-ul meu are un motor W16 de 8 litri cu patru turbine. Cele două Ferrari-uri 812 Competizione au motoare V12 de 6,5 litri. Acesta este doar începutul.

Te rog să-mi dai adresa ta de email pentru a-ți trimite întreaga mea colecție de mașini și cât de multe emisii au”, a spus fostul kickboxer.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg