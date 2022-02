Greşeală cu panourile fotovoltaice în România. Adi Croitoru (ANANP): Este o mare dramă!

Adi Croitoru: Am văzut acum că este o modă, toată lumea vrea să facem fotovoltaice. Este o mare dramă!

Bogdan Chirieac: Se ucide pământul de sub fotovoltaic.

Adi Croitoru: Exact! Haideţi să facem hidrocentralele astea şi vom mai vedea.

Bogdan Chirieac: Fotovoltaicul merge pe un acoperiş din casă, dar nu pe pământ. Sau în deşert să faci fotovoltaice. Cu voia lui Dumnezeu nu prea este deşert în România.

Adi Croitoru: Noi toţi din ţara asta care mai ocupăm nişte poziţii suntem datori statului român să facem aceste hidrocentrale.

"Punctual, s-au făcut erori"

Președinta ANANP a vorbit despre situția hidrocentralelor care sunt terminate în proporție de 95% și care nu pot fi folosite din cauza ariilor naturale protejate în care se află.

"Să explicăm relaxat oamenilor, fără să ne mai ascundem şi fără să îi mai minţim, cum am ajuns în această situaţie. Motivul pentru care am venit în emisiunea dumneavoastră a fost acela că tot se încearcă, din punct de vedere politic, să se explice ce este cu aceste hidrocentrale şi de ce nu pot merge mai departe. Eu am venit să vă explic din punct de vedere al specialistului de mediu că există soluţie şi ce se poate face.

Eu consider că în 2007, când au fost desemnate toate aceste arii naturale protejate şi când s-a constituit reţeaua Natura 2000 (este foarte bine că s-a făcut aşa, că au fost desemnate foarte multe arii), punctual s-a greşit. Pe de-o parte, este foarte bine că s-a desemnat o reţea bogată de arii naturale protejate şi este foarte bine că, mai departe, noi trebuie să îi asigurăm un statut de conservare favorabil. Dar acolo unde tu vii, ca stat, şi desemnezi o arie naturală protejată peste un obiectiv de investiție, poţi să consideri că nu a fost o eroare? Punctual, s-au făcut erori", a spus Adi Croitoru, la DCNews TV.

