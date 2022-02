"Avem o temă specială, astăzi. Cu toţii ne uităm la facturile aberante la energie. Una dintre principalele probleme rezidă la aceea că România nu are suficiente capacităţi de producţie de electricitate. Gazul îl lăsăm deoparte. Avem resurse, nu le exploatăm. Să vă explice politicienii pe care i-aţi ales de ce să întâmplă asta. Eu nu sunt capabil să explic aşa ceva. La energie, s-a mai întâmplat o nenorocire. Dacă vă vine să credeți, România are hidrocentrale terminate în proporţie de 95%. Sunt sudoarea şi viaţa părinţilor şi bunicilor noştri. Hidrocentrala nu se face cu uşurinţă. Se taie muntele, se străpunge, se face lac de acumulare. O hidrocentrală este o bogăţie peste tot în lume.

Aceste investiții terminate în proporție de 95% nu pot fi finalizate să dea energie electrică şi tot ce aduce hidrocentrala - apă pentru irigații, biotop, natură, tot ce vreţi dumneavoastră fiindcă a fost introdusă în zona de arii protejate şi nu se mai poate lucra acolo. Ştiu că este noaptea minţii, unii spun că este trădare naţională. Dar hai să vedem ce se poate întâmpla. Explicaţi-ne cum stau lucrurile, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat o asemenea aberaţie? Cum se face că tot ce este important este în arii naturale protejate? Nu se poate construi nimic, nu se poate face nimic, nu pot fi exploatate ecologic, durabil. Nu vrem un lac de cianură acolo. Cum s-a întâmplat?", a întrebat-o analistul politic Bogdan Chirieac pe Adi Croitoru, președinta ANANP.

"Poţi să consideri că nu a fost o eroare?"

"Să explicăm relaxat oamenilor, fără să ne mai ascundem şi fără să îi mai minţim, cum am ajuns în această situaţie. Motivul pentru care am venit în emisiunea dumneavoastră a fost acela că tot se încearcă, din punct de vedere politic, să se explice ce este cu aceste hidrocentrale şi de ce nu pot merge mai departe. Eu am venit să vă explic din punct de vedere al specialistului de mediu că există soluţie şi ce se poate face.

Eu consider că în 2007, când au fost desemnate toate aceste arii naturale protejate şi când s-a constituit reţeaua Natura 2000 (este foarte bine că s-a făcut aşa, că au fost desemnate foarte multe arii), punctual s-a greşit. Pe de-o parte, este foarte bine că s-a desemnat o reţea bogată de arii naturale protejate şi este foarte bine că, mai departe, noi trebuie să îi asigurăm un statut de conservare favorabil. Dar acolo unde tu vii, ca stat, şi desemnezi o arie naturală protejată peste un obiectiv de investiție, poţi să consideri că nu a fost o eroare? Punctual, s-au făcut erori", a spus Adi Croitoru, la DCNews TV.

Întrebată de ce zona în care se află o hidrocentrală cu lacuri de acumulare nu poate să stea într-o arie protejată, aceasta a spus: "Ca să înţelegem şi mitul acesta al terminării hidrocentralelor în arii naturale protejate... Nu poţi să faci o evaluare, să spui că, dacă vom continua investiţia, există un impact mai mare sau mai mic asupra mediuluu. De fapt, despre asta este vorba, nu despre investiţia ca atare, investiţia finalizată. Este vorba de partea asta de finalizare a ei. Adică, 5% în unele cazuri, 10%, 15% din investiţie. Aici este marea dramă! De-asta, unii țipă că va fi impact major asupra mediului, dar nici eu, nici dumneavoastră, nici ONG-urile nu pot spune aşa, la o privire, dacă va fi impact sau nu atunci când va fi finalizată investiţia. Mai mult, am văzut nişte poziţii halucinante, că nu va mai exista debit de servitude, că toată apa va fi oprită. Este momentul să fim raţionali! Raţionali nu înseamnă să ţipăm că "este nenorocirea de pe lume", "s-a distrus natura", dar nici să nu intrăm în ceea ce se poate conserva cu bocancii şi să distrugem iremediabil".

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

