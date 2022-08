Grâul românesc ar putea fi tranzacţionat la bursa de la Chicago

Operatorul bursier american CME Group Inc. analizează posibilitatea de a introduce noi contracte futures pe grâu, în ideea de a modifica actualul contract pentru grâul din regiunea Mării Negre din cauza invadării Ucrainei de către Rusia, informează Bloomberg.

Bursa de la Chicago, una din cele mai mari platforme mondiale de tranzacţionare pentru derivate, a început consultările cu traderii şi brokerii cu privire la introducerea unui contract pentru grâu românesc, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar. Sursele adaugă că nu a fost luată încă o decizie finală şi este posibil ca la finalul discuţiilor să nu fie introdus un nou produs.



Aceste discuţii vin după ce interesul pentru actualul contract pentru grâul din regiunea Mării Negre, bazat pe preţul grâului rusesc, s-a prăbuşit ca urmare a invadării Ucrainei în februarie. Chiar dacă actualul contract futures este decontat în numerar, mulţi traderi de cereale şi procesatori agricoli au evitat orice tranzacţii care implică produse ruseşti.



Noul contract pentru grâul românesc ar urma să fie unul decontat în numerar şi bazat pe o estimare de preţ furnizată de S&P Global Platts, au adăugat sursele citate de Bloomberg. Negocierile sunt însă într-o etapă preliminară şi cele mai recente ştiri cu privire la plecarea primei nave încărcate cu cereale din porturile ucrainene ar putea calma îngrijorările participanţilor de pe piaţă care preferă să continue cu actualul contract.



Lansat în 2017 de CME, contractul futures pentru grâul din regiunea Mării Negre a devenit un indicator de referinţă pentru cerealele din regiune până la izbucnirea războiului din Ucraina, însă numărul contractelor încheiate s-a prăbuşit după ce invazia rusească în Ucraina a perturbat livrările de cereale din grânarul Europei. Acest contract este decontat în numerar şi bazat pe o estimare de preţ furnizată de S&P Global Platts pentru grâul rusesc încărcat în portul Novorossiysk.



Nu este pentru prima dată când CME se confruntă cu dificultăţi în ceea ce priveşte contractele futures cu cerealele din regiunea Mării Negre. Bursa de la Chicago a introdus un contract cu livrare fizică în 2012, doar pentru a renunţa la el în 2019, după ce nu a reuşit să genereze interes. Instabilitatea politică din regiunea Mării Negre face încă dificilă lansarea de contracte în regiune. Rusia a invadat Crimeea în 2014 şi acum a lansat un război total împotriva Ucrainei, scrie Agerpres.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), a înmânat o scrisoare premierului Nicolae Ciucă, în condițiile în care România se află la un pas de o criză alimentară fără precedent.

"Agențiile Organizației Națiunilor Unite au identificat în ultimele luni probleme majore la nivel mondial și avertizează că există un pericol real ca omenirea să se confrunte cu o foamete care va duce la destabilizarea globală și migrație în masă la o scară fără precedent. România nu va fi ocolită de efectele acestei catastrofe iminente, fie că vorbim de lipsa unor alimente, fie că vorbim despre prețuri prohibitive pentru unele dintre ele. Nu uitați că țara noastră înregistrează o inflație galopantă, la fel ca și alte țări din regiune.



Situația aceasta are potențialul să afecteze grav siguranța națională.



Românii trebuie să știe dacă statul are capacitatea să îi ferească de efectele devastatoare ale crizelor cumulate ce se preconizează: economică și alimentară.



În consecință, vă rugăm să explicați cetățenilor României, de care sunteți direct responsabil:



- Pentru ce perioadă se estimează că rezervele de stat pentru produsele alimentare pot asigura necesarul de hrană in Romania? Este o chestiune care trebuie lămurită, în condițiile în care știm că legea actuală prevede constituirea de rezerve pentru o perioadă de două luni și jumătate, în timp ce în Franța sau în Germania rezervele de stat asigură necesarul de hrană pentru doi ani.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirmă că în acest moment există pe piaţă o cantitate de grâu suficientă pentru a acoperi necesarul pentru industria de panificaţie şi cantităţile contractate la export şi le solicită reprezentanţilor din industria de morărit şi panificaţie să prezinte date veridice, care să ofere stabilitate în piaţă.

Petre Daea s-a întâlnit, marţi, la sediul ministerului, cu reprezentanţii procesatorilor din industria de morărit-panificaţie, cu cei ai comercianţilor şi distribuitorilor de pe piaţa cerealelor, precum şi cu membrii conducerii asociaţiilor de fermieri, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a MADR.

În context, ministrul Agriculturii a solicitat celor prezenţi o scurtă analiză a situaţiei din perspectiva fiecărui sector. La rândul lor, reprezentanţii sectorului de morărit şi panificaţie au solicitat conducerii MADR susţinere pentru îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare existente.

'Ministrul Agriculturii şi-a manifestat deschiderea şi sprijinul său, menţionând că la nivelul MADR există o strânsă colaborare cu echipele de lucru de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, conduse de ministrul Marcel Ioan Boloş.

Petre Daea a dat asigurări că în acest moment există pe piaţă o cantitate de grâu suficientă pentru a acoperi necesarul pentru industria de panificaţie, precum şi pentru acoperirea cantităţilor contractate la export. De asemenea, a transmis participanţilor necesitatea de a prezenta date veridice, care să ofere stabilitate în piaţă, şi a subliniat că toate deciziile MADR sunt luate în urma consultării cu toţi actorii implicaţi: producători, comercianţi şi procesatori', se precizează în postarea instituţiei.

