FACIAS, scrisoare deschisă către premierul Nicolae Ciucă

"Agențiile Organizației Națiunilor Unite au identificat în ultimele luni probleme majore la nivel mondial și avertizează că există un pericol real ca omenirea să se confrunte cu o foamete care va duce la destabilizarea globală și migrație în masă la o scară fără precedent. România nu va fi ocolită de efectele acestei catastrofe iminente, fie că vorbim de lipsa unor alimente, fie că vorbim despre prețuri prohibitive pentru unele dintre ele. Nu uitați că țara noastră înregistrează o inflație galopantă, la fel ca și alte țări din regiune.



Situația aceasta are potențialul să afecteze grav siguranța națională.



Românii trebuie să știe dacă statul are capacitatea să îi ferească de efectele devastatoare ale crizelor cumulate ce se preconizează: economică și alimentară.



În consecință, vă rugăm să explicați cetățenilor României, de care sunteți direct responsabil:



- Pentru ce perioadă se estimează că rezervele de stat pentru produsele alimentare pot asigura necesarul de hrană in Romania? Este o chestiune care trebuie lămurită, în condițiile în care știm că legea actuală prevede constituirea de rezerve pentru o perioadă de două luni și jumătate, în timp ce în Franța sau în Germania rezervele de stat asigură necesarul de hrană pentru doi ani.



- Cu cat au crescut, procentual, rezervele de stat pentru produse alimentare ca urmare a adoptării OUG 75 din 2 iunie 2022?



- Ce cantități de grâu, rapiță și orz a achiziționat statul de la fermierii români în acest an?



- Au fost identificate soluții pentru ca grâul și alte cereale produse de fermierii români să fie depozitate? Este necesară o lămurire în acest sens având în vedere sesizările numeroase din ultima perioadă venite de la fermieri din Dobrogea, de exemplu, care spun că au ajuns să vândă la prețuri de dumping pentru că nu au unde să depoziteze produsele, din cauza cerealelor care vin din Ucraina și blochează infrastructura subdimensionată din România.



- Care este stadiul construirii celor opt depozite regionale strategice, pentru fiecare regiune a țării, obiective inclus în Programul Național de Redresare și Reziliență, ale căror proiecte au fost demarate în prima parte a anului trecut?



- Luați în calcul realizarea unei burse a alimentelor produse în Romania, care ar putea oferi posibilitatea păstrării unor volume mai mari în țară?



Toate aceste chestiuni ridicate mai sus ar ajuta România să scape de un paradox: cu toate că țara noastră produce suficiente alimente pentru a asigura consumul intern, este statul cel mai vulnerabil din Uniunea Europeană din punct de vedere al siguranței alimentare.



Considerăm că un astfel de risc este inacceptabil, mai ales în condițiile în care poate fi eliminat fără complicații și într-un timp relativ scurt.



De aceea, domnule Prim-Ministru, vă solicităm să acționați cu celeritate pentru ca statul să își poată îndeplini eficient unul dintre rolurile sale fundamentale, acela de a-și proteja cetățenii", se arată în scrisoarea adresată premierului de către FACIAS.





