Godină, după reacția lui Bode în cazul Ciocan: Aș ieși oricând la un protest al polițiștilor legat de o astfel de situație

"Am văzut şi eu acele imagini. Sunt câteva chestiuni care îmi sunt neclare, motiv pentru care am solicitat Poliţiei Capitalei un raport de urgenţă. Astăzi o să am acel raport şi pe baza a ceea ce mi se va raporta voi lua măsuri (...) Am văzut acele imagini din interiorul unei secţii de poliţie, ceea ce nu este un lucru uzual. Era un spaţiu administrativ, puteau să înregistreze, dar trebuie văzut de când colegi poliţişti se ocupă cu înregistrări în secţia de poliţie şi se transmit prin intermediul sindicatului, evident public. În al doilea rând trebuie lămurit ce s-a întâmplat în ziua respectivă, pentru că, pe de o parte, înţeleg, aşa cum spuneţi voi, că a încălcat (Christian Ciocan - n.r.) şapte reguli de circulaţie, pe de altă parte permisul nu i-a fost reţinut, amenda nu a fost plătită şi vreau să văd procesul verbal, a fost întocmit cu obligaţia de a preda permisul de conducere în termenul legal sau se suspendă de drept", a spus Lucian Bode, la intrarea în sediul MAI.

Polițistul Marian Godină a reacționat după declarațiile ministrului de Interne

”Domnule ministru Bode, v-am citit astăzi declarația despre cazul domnului Ciocan. Am înțeles că marea dilemă a dumneavoastră e de când se ocupă polițiștii cu filmatul. M-am bucurat să observ că ați extras fix miezul problemei. Indiferent ce a făcut omul ăla, agenții nu trebuiau să-l filmeze și să facă publice imaginile, că noi nu d-aia îi plătim. Ei sunt plătiți să se lase umiliți de cei cu funcții mari în minister și să aplice sancțiuni doar oamenilor de rând.

Am mai citit și că ați cerut procesul-verbal să îl vedeți. Foarte bine! Cineva trebuia să facă asta până la urmă. Chiar am văzut polițiști care nu pun cratima la locul ei, sper să-i prindeți și să-i corectați rapid. Să nu mai zic de caligrafia unora, un alt aspect pe care sper să-l verificați. Ați putea să verificați și încadrarea juridică, dar mi-e greu să cred că aveți idee despre cum se completează un proces-verbal.

Sper totuși să fiți drastic cu cei care au filmat. E inadmisibil. Mai era unu' de avea cameră în mașină și s-a găsit el să filmeze mașina în care vă aflați și care fusese implicată într-un accident. Și ăla trebuie găsit și sancționat. Nu mai poate omul dormi pe bancheta din spate că trece unul filmând. Păi ce-i asta?

În mod normal nu aș face precizarea că am fost ironic mai sus, dar știindu-vă somnoros, țin să precizez că nu am vorbit serios. Câteva lămuriri: Polițiștii au filmat în baza unei legi a avertizorului public, fiind un interes maxim legat de funcția pe care o ocupă dl Ciocan în MAI, funcție plătită din banii celor care au vizionat filmările. Dumneavoastră nu aveți nicio calitate de a solicita acel proces-verbal, mă mir cum de nu v-a zis nimeni până acum, aveți grijă ce prostii faceți că poate mai băgați și pe alții în necazuri.

PS aș ieși oricând la un protest al polițiștilor legat de o astfel de situație”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Comisarul-şef Christian Ciocan, fost purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei, în prezent împuternicit director al Unităţii de Politici Publice din MAI, a fost prins în trafic cu şapte nereguli, printre care pătrunderea pe o stradă cu "Accesul interzis", ITP expirat de trei ani, fără asigurare RCA şi fără o plăcuţă de înmatriculare, el având "un comportament scandalos" la secţia de poliţie, unde i-a ameninţat şi jignit pe agenţii care l-au amendat şi i-au suspendat permisul de conducere, a anunţat miercuri Sindicatul Europol.