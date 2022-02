Gina Pistol și Smiley au pregătit deja cadoul pentru fiica lor, atunci când va face 18 ani

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu un an, atunci când pe lume a venit fetița lor, Josephine. Cei doi au fost foarte fericiți să afle că visul li se îndeplinește și că vor avea un copil împreună, conform Spynews.

Smiley și Gina Pistol au pregătit deja cadoul pentru fiica lor, atunci când va face 18 ani

Lunile au trecut, iar peste doar câteva săptămâni fetița celor doi urmează să împlinească vârsta de un an. Nu știm momentan ce cadou îi vor face micuței, însă știm ce dar îi va face atunci când aceasta va avea 18 ani.

Deși mai e destul de mult timp până la vârsta majoratului, Gina Pistol și Smiley au pregătit un cadou simbolic pentru cea mică. Înainte ca prezentatoarea de la Chefi la cuțite să plece la maternitate, ea și Smiley au înregistrat un mesaj cu o urare pentru fiica lor de 18 ani. Cei doi au fost foarte emoționați, iar cântărețul a vorbit despre cadou în cadrul unui podcast.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim. Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii”, a spus Smiley.

Smiley: ”Am reușit să-i spunem niște lucruri”

Smiley a mărturisit că nu își mai amintește în acest moment ce lucruri i-a spus fiicei sale, însă cu siguranță mesajul e unul extrem de emoționant. El a spus că nu se va uita la filmare și că a luat această idee chiar de la părinții săi.

Interpretul a mărturisit că așa a primit și el în dar de la mama și tatăl său atunci când a ajuns la vârsta majoratului, o înregistrare cu el de când avea 3 ani, iar acela a fost unul dintre cele mai frumoase daruri.

”Dar până la urmă am reușit să spunem niște lucruri, pe care eu nu mi le amintesc, nici nu pot să mă uit la filmare acum, dar vrem să i-o dăm la 18 ani. Eu am învățat asta de la ai mei. Părinții mei, când am făcut 18 ani, mi-au făcut cadou o înregistrare cu mine la 3 ani”, a mai spus Smiley.

