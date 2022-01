Gina Pistol, mesaj neașteptat în noaptea de Revelion: Lui nu i-am fost iubita bună, nici NU am încercat

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai solide cupluri și anul acesta au devenit părinți pentru prima dată, având o fetiță pe nume Josephine Ana.

Cei doi sunt în culmea fericirii de când au devenit părinți pentru prima dată, iar întrebările despre cel de-al doilea copil nu au întârziat să apară.

Viaţa Ginei Pistol s-a schimbat radical de când a devenit mămică. Dacă înainte de a deveni mamă, partenera lui Smiley avea timp pentru tot își dorea, în acest an lucrurile s-au schimbat radical.

Gina Pistol a recunoscut pe Instagram că nu a fost nici măcar o iubită bună, dezvăluire ce i-a îngrijorat pe fani, însă, contextul este, de fapt, total diferit. Vedeta a recunoscut că nu a putut să fie ce și-a dorit pentru că a încercat să fie o mamică bună.

"A mai trecut un an, an în care nu am fost cea mai bună EU.

Lui nu i-am fost iubita buna. Nici sora buna fratelui. Nici mamei mele cea mai buna fiica. Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietena. Sincera sa fiu, nici nu am incercat. N-am fost nici macar buna cu mine. Anul asta m-am pierdut de multe ori si m-am regasit de putine. Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit. Si cu toate astea am facut ceva bine. Am facut tot ce mi-a stat in putinta sa fiu o mama buna pentru fiica mea. Anul asta, in schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama si noi, @smiley_omul , am devenit mai uniti. Va doresc sanatate la minte, trup si mai ales la suflet.

Să aveți un an bun!", a scris Gina Pistol pe contul său de Instagram, alături de o fotografie în care își ține fiica în brațe.

Ce spune Gina Pistol despre al doilea copil

Vedeta Antenei 1 a mărturisit că s-a așteptat mereu la această întrebare, mai ales că presiunea socială legată de copii este mereu greu de suportat. Își consideră fetița o minune, dat fiind faptul că a întâmpinat multe probleme înainte să rămână însărcinată, așa că pe moment vrea să se bucure de familia sa și să nu forțeze prea mult mâna destinului în acest sens.

"Cum trăiește tatăl prima perioadă și cum trăiește femeie sunt două chestii foarte diferite. E mult mai ușor să fii tată. Eu credeam că sunt pregătită, dar treci printr-o furtună hormonală, care te lasă un pic răvășită, te uiți în oglindă și nu te mai recunoști. Plângeam pe urmă, când nu mă vedeai tu.

M-ai văzut plângând de foarte puține ori, dar eu plângeam de mult mai multe ori", i-a spus Gina Pistol lui Smiley.

"Când nu ai copil toată lumea te întreabă când faci un copil. e când un copil? După ce faci un copil, nici nu a prins bine… și al doilea copil când?

Stai să-mi revin după primul copil. Lasă-mă puțin. Nu știu…. al doilea copil când o vrea Bunuțul pentru că se știe foarte bine povestea noastră și cred că îi forțăm puțin mâna lui Dumnezeu cu al doilea copil. Să ne bucurăm de micuță", a mai spus ea.

Gina Pistol rupe tăcerea despre relația cu Smiley: Mă ia capul! E frustrant să vezi că partenerul își continuă viața liniștit

Gina Pistol a mai spus și că Smiley a făcut tot posibilul să o ajute cu micuța Josephine și că și-a luat câteva săptămâni libere în momentul în care a devenit tată, însă, la un moment dat, a fost nevoit să revină la contractele pe care le avea de onorat. Acela a fost unul dintre cele mai critice momente pentru Gina, deoarece avea parte de mici atacuri de panică sau anxietate.

"Andrei a fost de mare ajutor, ne ajutam unul pe altul cu fetița. După care a fost nevoit să plece. Când pleca Andrei dimineața aveam o stare de anxietate. El pleca la muncă ghiocel și se întorcea zambilă. Știi cât de frustrant e pentru o femeie să vezi că partenerul își continuă viața liniștit? (...) Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei (n.r Smiley) că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi. Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux", a mai spus ea.

"Eu încerc să o adorm de pe la ora 19.30. De la ora 21 apuc să îmi fac și eu un duș, să mă dau cu o cremă pe față, să mănânc ceva. Mă pun în pat când ajunge și Andrei și ne uităm la două episoade de la un serial. Am adormit pe la 1. Fiica mea s-a trezit astăzi pe la ora 4.30 și m-a luat de nouă. Nu am știut ce mi se întâmplă. Avea chef de joacă, de vorbă, după nu avea chef de nimic. Mi-a luat două ore să o adorm. La 6.30 m-am pus în pat și a început pisoiul să miaune. Sunt leșinată", a povestit Gina despre o zi din viața ei.

View this post on Instagram A post shared by GinaPistol (@ginapistol)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News