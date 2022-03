Gina Pistol a slăbit 15 kilograme într-un timp record. Care este dieta-minune la care a apelat

La un an de când a devenit mămică, Gina Pistol a revenit rapid la silueta perfectă cu care ne obișnuise. Cu un strop de ambiție și multă dorință, iubita lui Smiley a reușit să slăbească 15 kilograme într-un timp record. Iată secretul vedetei, conform Can Can.

A trecut un an de când Gina Pistol a devenit mămică, iar vedeta a revenit rapid la forma fizică inițială.

Chiar din prima lună de când a născut, iubita lui Smiley s-a ambiționat și cu o dorință arzătoare, dar și ajutor din partea unui specialist, vedeta a reușit să slăbească 15 kilograme în 30 de zile.

Chiar din prima lună de când a născut, iubita lui Smiley s-a ambiționat și cu o dorință arzătoare, dar și ajutor din partea unui specialist, vedeta a reușit să slăbească 15 kilograme în 30 de zile.

Cum a slăbit iubita lui Smiley 15 kilograme într-o lună

Deși s-a ”luptat” cu greutatea, se pare că Gina Pistol a reușit să slăbească 15 kilograme în prima lună după ce a născut. Iubita lui Smiley spunea la acea vreme că nu i-a fost recomandat să facă sport, însă cu puțină atenție și o alimentație sănătoasă a reușit să scape de o parte din kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

”Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a spus Gina Pistol.

Dieta-minune a Ginei Pistol

Un stil de viață sănătos pare să fie cheia marilor succese, iar Gina Pistol și-a informat urmăritorii de pe rețelele de socializare despre dieta minune cu care a reușit să slăbească 15 kilograme într-un timp record.

Iată ce plan alimentar a urmat iubita lui Smiley:

Mic dejun – budincă din semințe de chia cu mango.

Gustare 1– o limonadă cu cătină și cu sirop de arțar.

Masa de prânz – file de șalău pane la cuptor cu piure de mazăre.

Gustare 2 – chifteluțe din hrișcă cu salată frisee (andivă creață) și roșii cherry.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News