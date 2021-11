Gigi Becali, variantă surpriză de a-l înlocui pe Edi Iordănescu la FCSB

Edi Iordănescu (43 de ani) a renunțat să mai antreneze FCSB. Gheorghe Becali are o variantă surpriză de înlocuire.

Gigi Becali a anunţat că noul antrenor de la FCSB va fi unul alături de care a lucrat în trecut: 'Nu mai vreau să mă mai cert și cu finul. Dar la fotbal nu mai fac nicio treabă cu nași sau cu fini. Dică este o soluție. Sunt mai mulți, 4-5 antrenori cu care am mai lucrat cu ei', a spus Gigi Becali.

Toni Petrea, varianta surpriză a lui Gigi Becali de a-l înlocui pe Edi Iordănescu la FCSB!

Varianta surpriză a lui Gigi Becali pentru banca tehnică a celor de la FCSB este Toni Petrea, omul care a antrenat echipa între iulie 2020 şi mai 2021, scrie Fanatik.

Edi Iordănescu a plecat de la FCSB după doar 3 luni. Reacția lui Becali

Deranjat de criticile primite în ultima perioadă din partea conducerii echipei, Edi Iordănescu s-a despărțit duminică de FCSB, deși echipa traversa un moment bun, având 7 victorii și un egal în Liga 1. Prin urmare, Iordănescu și Becali au ajuns la un acord pentru rezilierea de comun acord a contractului,

'E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu. Nu aveam nici închizător, Moruțan plecase. Aici îi dau dreptate. Veneau jucătorii și urmau să vină rezultatele. Nu îmi era teamă de rezultate. Eu am spus de joc. Vi se pare că l-am jignit cu ceva?', a spus Becali.

'Am zis că nu sunt mulțumit de joc. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. M-a luat prin surprindere'

'Am zis că nu sunt mulțumit de joc. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. E antrenor bun. L-am întrebat pe MM Stoica și zicea «Nu am văzut la nimeni așa antrenamente. Muncește ca un nebun». Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Dar ce să fac? Să mint?

Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva... Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca. M-a luat prin surprindere. O să vedem', a spus duminică Gheorghe Becali, finanțatorul FCSB. Vezi știrea aici!

