Edi Iordănescu a plecat de la FCSB. Becali: Posibil are ceva la echipa națională!

'#oficial

Mulțumim, Edward Iordănescu!

FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Edward Iordănescu pentru încetarea contractului, fără pretenții financiare din partea niciuneia dintre părți.

Echipa noastră a obținut, cu tehnicianul în vârstă de 43 de ani pe bancă, un număr de șapte victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere în Liga 1, precum și calificarea în optimile de finală ale Cupei României.

Clubul nostru îi mulțumește pentru implicarea și efortul depus în conducerea echipei și îi dorește mult succes în continuare!', scrie FCSB, pe pagina oficală de Facebook a clubului finanțat de Gheorghe Becali.

Becali, reacție după ce Edi Iordănescu a decis să plece de la FCSB: „Nu m-am gândit că va pleca”

Deranjat de criticile primite în ultima perioadă din partea conducerii echipei, Edi Iordănescu a plecat de la FCSB, deși echipa traversa un moment bun, având 7 victorii și un egal în Liga 1. Prin urmare, Iordănescu și Becali au ajuns la un acord pentru rezilierea de comun acord a contractului, potrivit Fanatik.

VEZI ȘI Gigi Becali, gest exemplar în curtea unei mănăstiri. Și-a dat haina de pe el unui om al străzii cu dizabilități / Video

Gigi Becali a confirmat, conform GSP, despărțirea de Edi Iordănescu, dezvăluind că aceasta nu a dorit să primească despăgubiri.

'Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Bravo lui. A cerut 500.000, dar și-a dat seama că mai avea câteva luni de contract...

Eu i-am zis «Eu nici acum nu înțeleg de unde vine asta». MM Stoica a zis că cele mai bune antrenamente le-a văzut la el. Nici acum nu înțeleg... Posibil are ceva la echipa națională!

E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu. Nu aveam nici închizător, Moruțan plecase. Aici îi dau dreptate. Veneau jucătorii și urmau să vină rezultatele. Nu îmi era teamă de rezultate. Eu am spus de joc. Vi se pare că l-am jignit cu ceva?', a spus Becali.

'Am zis că nu sunt mulțumit de joc. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. M-a luat prin surprindere'

'Am zis că nu sunt mulțumit de joc. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. E antrenor bun. L-am întrebat pe MM Stoica și zicea «Nu am văzut la nimeni așa antrenamente. Muncește ca un nebun». Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Dar ce să fac? Să mint?

Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva... Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca. M-a luat prin surprindere. O să vedem', a spus Gigi Becali, conform Gazeta Sporturilor.