Gigi Becali, criticat după ce şi-a atacat jucătorii. Postul pe care trebuie urgent să aducă întăriri FCSB

”Nu ai atacant central. FCSB nu poate să joace cu Coman, cu Tănase, ai nevoie de atacant. Olaru e un jucător foarte bun, degeaba îl critici pe Olaru. Este cel mai bun jucător din campionat. Mai are și zile proaste, dar Olaru are stângul, dreptul, capacitate de efort, recuperează foarte mult. Pentru Popescu este foarte greu.

Ai fost lăudat și nu este ușor pentru un copil, într-un an de zile să ajungă la un nivel să gestioneze astfel de momente. Normal că vor veni și momente grele și trebuie ajutat. Dar încă este un copil, el trebuie ajutat pentru că are super calitate”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la Prima Sport.

Ce a declarat Gigi Becali după 1-1 cu U Cluj

”Nu e un accident. Oamenii s-au crezut vedete. Olaru crede că așteaptă jucătorii după el. Acum zic așa, următorul meci pot să zic că Tavi face 100. Dumneata m-ai întrebat de meciul ăsta.

Acum, Tavi face 5 lei, Olaru 7 lei. Daca i-aș cumpăra, eu n-aș da nici 5 lei pe ei. Eu aștept să le iasă fumurile din cap. Olaru crede că vine mingea singură la el la picior.

(...) Noi de ce n-am pasat? Pentru că Tavi când vine mingea la el e vedetă, driblează și se ține cu adversarul scai după el", a declarat Becali, la Digi Sport Special.

"Vând jucătorii cu salarii mari, ca să-mi scot banii, și după aia ne distrăm. Ne distrăm, dar nu pe banii mei. Ne distrăm pe banii de la televiziune și pe banii de la sponsori. Nu ne mai distrăm pe banii lui Becali, să dau banii la jucătorii care mănâncă bătaie de la Universitatea Cluj.

Lasă, că noi jucăm cu Universitatea Cluj, suntem vedete noi. Tănase zice că n-avem lot. Ce lot n-avem, mă? Tu în prima repriză n-ai atins mingea! Ce cauți să driblezi? Cum vrei să driblezi, când ăia au agresivitate. Ce driblezi? Pasează, mă, mingea, că nu mai pot să te faulteze.

Eu nu tai salarii, eu pot să vând jucătorii. Mai am 2-3, cărora la anul termină contractul. La revedere și am terminat bâlciul! Eu, să mai aduc jucători? La revedere cu fotbalul! Aaa, dacă scoteam banii, da. Dar, altfel, care e logica? Nu prea văd cum să ne calificăm în grupele Conference League. N-ai cum, dacă dormi pe teren. Noi dormim pe teren. ", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Şi după meci a fost supărat

"Nu mai caut atacant pentru că eu caut să lichidez. Cum să mai caut atacant? Vreau să-i vând pe Olaru, pe Tănase, pe Coman, iar cu restul jucăm la locurile 6-7. Pai, dacă n-am ce să fac... Nu mai am ce face. Am stat de douăzeci și ceva de ani și am ajuns la concluzia că n-am ce face.", a afirmat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Ce a declarat Florin Tănase

”Un joc modest al nostru, chiar dacă am avut câteva șanse de a înscrie. Trebuia să pasăm mai mult, nu am reușit și am făcut acest egal. Au jucători cu experiență, nu ne-au surprins. Dacă ne surprindeau, ajungeau de mai multe ori la poartă. Au făcut un joc bun, felicitări lor, antrenorului.

E primul meci, nu putem să tragem concluzii. Când luăm gol, poate greșim și noi sus. Ce e deranjant e că nu am jucat, nu am pasat. Șerban e un copil, nu putem să-i dăm în cap acum. A luat acel cartonaș la începutul meciului, apoi a fost mai reținut. Ne apucăm acum să criticăm jucătorii?

Am așteptat cu emoții (n.r.- deciziile VAR), altfel nu ai cum. Poate că am avut și penalty, dar noi trebuia să jucăm mai bine. Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: `Domne, lotul, lotul!` Dar avem și copii. `Avem cel mai bun lot`. De unde? Suntem puțini! Dacă vom juca la fel ca în seara asta (n.r.- în Conference League), nu vom avea nicio șansă”, a declarat Florin Tănase.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News