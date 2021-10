Gigel Lazăr, imagini şocante: Florin Cîţu şi Lucian Bode nu au înţeles asta

"Imaginile nu sunt de prin SUA sau Occident, nu, ele sunt din Romania surprinse de mass media. Poate se uita si decidentii la poze, poate realizeaza ce inseamna procentul de 16,7 % din segmentul de varsta 14-34 ani, consumatori ocazionali de droguri.

Poate ar dori sa stie ca sunt mii de parinti ce solicita ajutor si statul este MUT", scrie Gigel Lazăr pe Facebook, într-un mesaj la care a ataşat şi o serie de fotografii cu consumatori de droguri.

"Politici de consiliere, tratament a dependentilor?

Sa fim seriosi! 7 octombrie 2021 ziua in care orice speranta in materie de politici publice antidrog, coerente, sustenabile s-a cam dus pentru anii 2021-2022.2021, anul in care Romania trebuia sa aiba Strategie Antidrog, Plan de Actiune, Program de Interes National.2021 - Anul in care prin neimplicare, Romania a devenit involuntar complice cu traficantii de droguri. Sper ca involuntar!

7 octombrie 2021 - Ziua, luna, anul in care cel putin eu pot declara ca Romania a pierdut LUPTA cu DROGURILE prin neprezentare. Transparenti cum suntem, in data de 6 octombrie am anuntat Ministerul Afacerilor Interne, Romania al carui ministrul este dl. Lucian Bode ca Federatia Neguvernamentala Antidrog va picheta la finele lunii atat sediul MAI cat si al Agenția Națională Antidrog dar si ca in ultima sambata din luna vom organiza un miting de protest. Prietenii apropiati, liderii organizatiilor afiliate pe buna dreptate m-au sfatuit sa amanam toata actiunea pana la momentul in care Romania va avea un Guvern responsabil si functional.

In fata multor argumente logice si permisive am decis ca tot ceea ce ei au invocat are logica, asa ca vom amana toate actiunile, asta neinsemnand ca monitorizarea noastra inceteaza, ca Rapoartele nu-si vor produce efectele sau ca decidentii politici ce au ignorat fenomenul nu vor simti prezenta noastra in circumscriptia lor electorala. Ce nu au inteles nici premierul Florin Cîţu, nici ministrul Lucian Bode. Orice perioada de criza dezvolta criminalitatea organizata si lipsa de reactie consolideaza rolul acesteia in detrimentul societatii", atrage atenţia Gigel Lazăr.