Data publicării: 10:22 03 Noi 2025

Germania și-a închis aeroportul din Bremen din cauza unei DRONE. Berlinul suspectează Rusia
Autor: Irina Constantin

aeroport- pixabay Foto: Pixabay
 

Survolul unor drone pe aeroport nu ar fi întâmplător, consideră Germania.

Traficul aerian pe aeroportul din Bremen a fost suspendat temporar. O dronă de origine necunoscută a fost identificată în perimetrul aeroportului din nordul Germaniei, citează Agerpres. Drona a fost reperată ”în împrejurimile imediate ale aeroportului în jurul orei 19:30 (18:30 GMT)”, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Controlul traficului aerian a suspendat imediat operaţiunile de decolare şi aterizare, în acord cu poliţia federală.

Traficul a fost reluat cu aproape o oră mai târziu. Aeroportul din Bremen nu a putut fi contactat pentru a face un bilanţ al zborurilor amânate sau redirecţionate.

Potrivit poliţiei, nu este clar cine pilota drona.

Vineri seară, zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor.

La începutul lui octombrie, aeroportul din Munchen, al doilea ca mărime din Germania, şi-a întrerupt timp de mai multe ore operaţiunile din acelaşi motiv.

Autorităţile germane au avertizat în mai multe rânduri asupra ameninţării crescânde reprezentate de drone, după o serie de incursiuni ale unor aparate neidentificate pe aeroporturi şi situri militare în acest an.

Berlinul, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în războiul cu Rusia, suspectează Moscova că este la originea unora dintre aceste activităţi.

În aceste ultime luni, mai multe survoluri de drone au fost semnalate deasupra unor baze militare, situri industriale şi infrastructuri critice, în Germania şi în alte ţări ale Uniunii Europene, precum Norvegia sau, în ultimele zile, Belgia. 

