Germania se pregătește să legalizeze cultivarea canabisului la domiciliu: Consumatorii "vor avea un nou loc în societatea noastră"

"Pentru noi, a fost o veste foarte bună când a fost adoptată această lege", a spus Goebel.

"Acum ni se permite să cultivăm mai mult canabis, pe care îl putem vinde apoi direct farmaciilor. Iar a doua parte, care este foarte importantă pentru pacienți, este că acum canabisul este declasificat", a spus acesta.

"Nu mai este un produs narcotic, ceea ce înseamnă că orice medic îl poate prescrie acum", afirmă Dr. Philipp Goebel.

Conform noii legi, adulții vor putea să dețină până la 25 g de canabis în public, să dețină 50 g la domiciliu și să cultive maximum trei plante.

Începând din iulie, "cluburile private de canabis" vor putea aproviziona 500 de membri în mod limitat.

"Nu este legea la care ne așteptam", a declarat Steffen Geyer, un activist de lungă durată în domeniul canabisului și șeful asociației "Cannabis Social Clubs", "dar este o lege bună, deoarece vom avea cu 180.000 de urmăriri penale mai puține în următorul an".

El a adăugat: "Aceasta va fi o mare ușurare pentru consumatorii de canabis. Poți avea 25 g de canabis la tine fără să te temi de arest și fără să te temi de probleme cu poliția".

"Consumatorii de canabis vor avea un nou loc în societatea noastră. Nu vom mai fi oaia neagră a comunității de recreere. Vom fi la fel ca oamenii care consumă alcool, ciocolată, cafea sau ceai", spune Geyer.

Adoptarea noii legi a fost o adevărată bătălie. Care sunt restricțiile ei?

Dar există restricții.

De exemplu, o persoană trebuie să aibă peste 18 ani, iar fumatul în jurul unor zone precum locurile de joacă și centrele sportive nu este permis.

Puterea THC-ului, substanța psihoactivă din canabis, va fi, de asemenea, limitată, în special pentru persoanele sub 21 de ani.

Pentru a evita "turismul drogurilor", singura modalitate de a obține canabis recreativ va fi cultivarea acestuia acasă sau prin intermediul "cluburilor de canabis".

În ambele cazuri, persoanele trebuie să fie rezidente în Germania de cel puțin șase luni.

Adoptarea noii legi a fost o adevărată bătălie.

Guvernul a susținut că legea va contribui la reducerea pieței negre, la combaterea criminalității legate de droguri și la asigurarea unui produs sigur și de calitate, însă opozanții spun că ignoră riscurile pentru sănătate, în special pentru tineri.

"În acest moment, sistemul judiciar, poliția și administrația locală exprimă multe critici, deoarece noua lege nu poate fi aplicată în mod corespunzător", a declarat Erwin Rüddel, politician al Uniunii Creștin-Democrate din opoziție și președinte al comisiei parlamentare pentru sănătate.

"Există îngrijorări cu privire la efectul pe care consumul de canabis îl are asupra sănătății mintale a persoanelor cu vârsta sub 25 de ani și la faptul că este imposibil de controlat dacă cineva are în posesie 25 de grame sau 30 de grame. Apoi, există problema controlului 'cluburilor de canabis' și a controlului dacă cineva cultivă cu adevărat doar trei plante acasă."

Partidul său s-a angajat să abroge legea dacă revine la putere anul viitor.

Un sondaj de opinie recent a arătat că publicul este, de asemenea, divizat, cu o mică majoritate împotriva acesteia.

Într-un sondaj YouGov, 42% dintre respondenți au declarat că sunt oarecum sau total în favoarea legalizării, în timp ce 47% au declarat că sunt oarecum sau total împotrivă.

Alți 11% nu au avut un răspuns, conform Sky News.

