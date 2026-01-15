Germania restituie Franței două relicve istorice. Despre ce este vorba

Două mici fragmente din Tapiseria de la Bayeux, prelevate în 1941 de un om de ştiinţă nazist din Germania, i-au fost restituite Franţei miercuri, în Bayeux, de reprezentanţii landului german Schleswig-Holstein, au anunţat reprezentanţii muzeului din acest oraş francez, informează AFP și Agerpres.

Cele două fragmente din pânză de in, din care unul are o lungime de doi centimetri, fără broderii, au fost descoperite din întâmplare în 2023 în arhivele personale ale lui Karl Schlabow, specialist în textile străvechi şi directorul unui muzeu german, decedat în 1984.

Karl Schlabow a primit de la regimul nazist în timpul Ocupaţiei din Franţa, în vara anului 1941, misiunea de a realiza un studiu aprofundat despre materialele Tapiseriei de la Bayeux, însă acel studiu nu a fost publicat niciodată, potrivit muzeului francez în care este expusă opera de artă.

Cercetătorul german făcea parte din Ahnenerbe, un institut care lucra pentru a găsi "o moştenire ancestrală" a "rasei ariene".

Cele două fragmente, "cel mai probabil" prelevate de Karl Schlabow, permit, potrivit muzeului francez, îmbunătăţirea "cunoaşterii istorice şi ştiinţifice a acestui obiect unic în lume".

Tapiseria de la Bayeux este "o poveste brodată" pe o pânză de in din secolul al XI-lea, cu o lungime de 70 de metri, care prezintă cucerirea Angliei în anul 1066 de către William, ducele de Normandia, devenit ulterior "William Cuceritorul".

Fragmentele prelevate în 1941 au fost restituite miercuri de Rainer Hering, directorul Arhivelor din Schleswig-Holstein, care a salutat "importanţa istorică a muncii de arheolog textil, profesia lui Karl Schlabow".

"În timpul unui inventar din 2023 a fost descoperită o placă de sticlă care conţinea fragmentele de ţesătură", a explicat el, "alături de alte documente şi, graţie etichetării plăcii, a fost posibilă identificarea fragmentelor" ca fiind unele care provin din Tapiseria de la Bayeux.

"Pentru serviciul de arhivă din landul nostru era evident faptul că aceste fragmente de ţesătură prelevate de nazişti în urmă cu 85 de ani trebuiau să fie restituite Franţei", a concluzionat Rainer Hering.

Înainte de revenirea lor în Franţa, ele au fost expuse în 2025 în cadrul expoziţiei "1066 - Căderea vikingilor" la Muzeul Schleswig-Holstein.

Un alt fragment din tapiserie, care era însă brodat, a fost restituit în 1872 de South Kensington Museum (în prezent Victoria & Albert Museum) din Londra, după ce a fost prelevat în 1816 de un artist britanic, Charles Stothard, trimis la Bayeux pentru a realiza o reproducere a faimoasei opere de artă.