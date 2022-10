Germania, măsuri pe timp de criză: Oraș și parc eolian, demolate pentru extinderea unei mine de cărbune

Turbinele eoliene din apropierea minei Garzweiler din statul Renania de Nord-Westfalia, conduse de gigantul energetic german RWE, sunt îndepărtate pentru a face loc unei exploatări de lignit, scrie Balkan Green Energy News.

Turbinele erau în funcțiune din 2001, iar subvențiile guvernamentale au expirat. Nu se știe cât va dura această acțiune însă până acum, o turbină eoliană a fost deja îndepărtată.

Producția anuală a minei Garzweiler este de 25 de milioane de tone de lignit, potrivit RWE. Acesta a estimat că rezervele de lignit din zonă ar putea dura până în 2045.

Săpătura a fost inițial limitată la o suprafață de 66 de kilometri pătrați în zona Garzweiler 1. Complexul a fost extins în 2006 până la sectorul Garzweiler 2 pe o suprafață de 48 de kilometri pătrați.

This is a wind park close to the German coal mine Garzweiler. It's getting deconstructed for more coal mining! Because the german government (with Greens as part of the coalition locally and nationally) gave in to the demands of the fossil fuel industry. You cannot make this up. pic.twitter.com/VwDAwgLlHs