Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar

Cabinetul german și-a definitivat miercuri planurile sale pentru serviciul militar voluntar, cu recrutarea ca o soluție de rezervă, au declarat surse guvernamentale pentru DPA.

Proiectul va merge acum în Bundestag, unde este probabil să fie dezbătut în detaliu și ar putea suferi modificări.



O revenire la serviciul militar obligatoriu, așa cum au cerut politicieni din Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, nu a fost aprobată.



Armata germană (Bundeswehr) are nevoie de încă 80.000 de soldați activi. NATO consideră că este nevoie de o forță de aproximativ 260.000 soldați pentru Germania pentru a se opune unui eventual atac, de exemplu dinspre Rusia.



Noul serviciu militar ar urma să furnizeze pregătirea de bază pentru un număr mai mare de rezerviști. Planul va începe cu 15.000 de noi recruți și va introduce evaluări medicale obligatorii începând din 2027, potrivit Agerpres.

