George Puşcaş, atacantul naţionalei României, a semnat cu Genoa

Atacantul român George Puşcaş este noul jucător al echipei Genoa, a anunţat joi site-ul clubului din divizia a doua a campionatului de fotbal al Italiei, unde mai evoluează un român, fundaşul Radu Drăguşin.



TuttoMercatoWeb informase anterior că Genoa a ajuns la un acord cu echipa engleză Reading pentru Puşcaş, în schimbul sumei de 3 milioane de euro, jucătorul urmând să fie împrumutat în Serie B pentru un sezon, cu obligaţia unui transfer definitiv.



"George Puşcaş este un nou jucător al formaţiei Genoa. Atacantul născut în 1996 vine de la Reading FC. În Italia a îmbrăcat tricourile lui Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo şi Pisa, având 127 de apariţii în Serie A şi B, marcând 39 de goluri. El are 30 de meciuri şi 8 goluri la echipa naţională", scrie site-ul grupării din eşalonul secund.



De internaţionalul român, produs al lui Inter Milano, s-au mai interesat în această vară şi alte cluburi din Peninsulă, ca Sampdoria, Cagliari, Parma şi Como.



Genoa a acumulat patru puncte din primele două etape în Serie B, scrie Agerpres.

Florin Andone, concluzie dură despre echipa naţională: Nu e nicio problemă la nivel de selecţioner. Ăsta e nivelul nostru

Florin Andone, atacantul legitimat până în această vară la Brighton, trage o concluzie dură despre nivelul jucătorilor echipei naţionale.

"De-abia aștept să revin la lot! Chiar dacă nu mă expun eu prea mult pe rețelele sociale, să știi că în privat am fost mereu aproape de colegii de la lot și de staff-ul tehnic. Am vorbit mult cu Vlad Chiricheș. Nu mai spun de cum am trăit toate meciurile…

Ușor n-a fost, la ce rezultate au venit… Uite, chiar vreau să știe oamenii ce cred! Nu trebuie, nu avem de ce să ne ascundem... Da, nu suntem nici măcar o copie mai mică a ceea ce era cândva naționala României! E adevărat! Și acum, nouă ne e greu înaintea tuturor, tocmai pentru asta. Suntem o echipă din ce în ce mai tânără, iar pentru viitor lucrurile se pot schimba.

Pentru prezent însă, câți suntem la cluburi de top din campionate tari? Și, din cei care suntem, atât de puțini, câți jucăm?! Dacă privești lucrurile astea realist și îți răspunzi sincer, atunci îți dai seama că nici n-ar trebui să ai așteptări prea mari pentru prezent. Nu e nicio problemă la nivel de selecționeri sau de staff. Nu e nicio problemă legată de faptul că vrem sau nu vrem să dăm totul. Noi vrem și dăm totul totul! Problema reală este că acum, azi, acesta e nivelul nostru! Ăștia suntem și trebuie să ne acceptăm așa. Pentru viitor, repet, sunt sigur că lucrurile se pot schimba. Că suntem încă în putere și potențial avem. Și avem și mulți tineri cu potențial", a spus Florin Andone, conform Digisport.

Generaţia de Aur, absentă din conducerea fotbalului românesc. Dorinel Munteanu: Poate nu ne pricepem. Sunt instituţii unde nu poţi să ajungi

Invitat în emisiunea La Sud prin Sud-Est, Dorinel Munteanu a explicat de ce niciunul dintre reprezentanţii Generaţiei de Aur nu este în sectorul administrativ al fotbalului românesc.

"Cum se face că din Generaţia de Aur nu e nimeni în structurile administrative? Pe Gică Popescu l-au eliminat cu procurorii. Dar sunt atâţia fotbalişti care au avut rezultate. În structurile de conducere nu îi vedem pe cei din Federaţia de Aur. Ar putea să se ocupe", a punctat Val Vâlcu.

"Dacă ai fost un jucător bun, nu înseamnă că trebuie să fii un antrenor bun sau un conducător bun. Trebuie să continui, să îţi placă ce faci. Sigur, au fost şi cazuri nefericite ale colegilor mei, care au sperat la nişte funcţii şi nu şi-au realizat obiectivul, nu au câştigat. Nu ştiu de ce nu sunt. Câţiva dintre colegii mei au îmbrăţişat această meserie de antrenor. Ca să conduci un club nu e uşor. Poate nu suntem capabili. Am fost buni să facem ce am ştiut, să jucăm fotbal, să aducem oameni la stadion", a replicat Dorinel Munteanu.

"Chiar dacă ne-am alia cu toţi foştii mei colegi, sunt instituţii în care nu poţi să ajungi, ce să spun", a mai punctat fostul mijlocaş al Generaţiei de Aur.

