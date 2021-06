Geoană - Năstase, duel pentru candidatura la prezidenţiale? Guşă şi Chirieac, argumente pro şi contra

„Este o luptă pentru parvenirea în PSD a lui Adrian Năstase, pe care el a pierdut-o, din informaţiile mele, la nivelul vârfului partidului. Am înţeles că au existat comunicări destul de dese până la alegeri, a avut speranţe cu un loc pe liste pentru unul dintre copiii săi, nu s-a întâmplat şi s-au răcit relaţiile, de aici şi criticile lui Năstase. (...) În PSD nu se operează cu plăcere cu această idee, dar se operează. L-am auzit la emisiunea lui Rifai pe Marcel Ciolacu, cel care spunea că e una dintre variantele foarte bune pentru 2024, Mircea Geoană. A spus-o pentru prima dată Marcel Ciolacu. Geoană în 2023 îşi termină mandatul la NATO, nu-l mai opreşte nimic, exact înainte cu un an. E o variantă. Dar între Năstase şi Geoană nu cred că este vreun duel, pentru că eu cred că Năstase mai poate să prindă influenţă în PSD„, a declarat Cozmin Guşă.

„E important că doi foşti lideri marcanţi ai PSD se gândesc să revină în acest partid. Acum nu ştiu dacă în postura de candidat, fiindcă nu are nimeni nicio îndoială că Mircea Geoană are contacte foarte bune la Washington. Ideea e la ce folosesc aceste contacte, câtă vreme americanii se duc direct către oficiali, cum e preşedintele Klaus Iohannis. Premierii nu sunt luaţi în seamă la Casa Albă, am văzut asta şi în cazul Vioricăi Dăncilă care a plecat într-o vizită fără niciun scop la Washington, dar l-am văzut pe Klaus Iohannis întâlnindu-se de două ori cu Donald Trump.

Ideea este în ce măsură poporul român votează, sau dacă mai are vreo importanţă votul. Că am văzut că la Sectorul 1 nu a avut nicio importanţă, în 2009 nu a avut nicio importanţă cum a votat poporul român, în 2012 la referendum nu a avut nicio importanţă, deci vorbim de date concrete.

În rest, sunt două personalităţi cu mare capacitate intelectuală, cu doctrină, cu viziune, dar eu personal nu-i văd revenind la vârful PSD de o asemenea manieră încât să candideze la preşedinţia României. Cred că e nevoie de persoane noi; asta nu înseamnă că Mircea Geoană şi Adrian Năstase nu ar trebui categoric să aibă în loc în conducerea PSD pentru a da o linie partidului”, a punctat şi Bogdan Chirieac.

