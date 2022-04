La ”Ce se întâmplă?”, legat de conflictul ruso-ucrainean și evoluția acestuia în viitor, s-a încercat a găsi răspunsuri joi, în emisiunea realizată de Razvan Dumitrecu la DCNewsTV.

Invitatul din această emisiune, generalul în rezervă Alexandru Grumaz, a lansat o teorie cel puțin interesantă dacă nu și foarte posibilă, și anume: rușii vor încerca separarea Ucrainei de Marea Neagră.

”Mariopolul înseamnă de fapt închiderea mării Azov și aducerea navelor prin Caspică în zona mării Azov. Deci, practic, flota din Marea Caspică se mută aici și va fi mai ușor să sprijine flota din Marea Neagră. Vor continua operațiunile militare până când va cădea Odesa.

Rușii au ca scop ajungerea la Gurile Dunării. Este foarte clar acest lucru și nu se vor mai ocupa de Kiev. Ei vor separa Ucraina de Marea Neagră, Ucraina nu va mai avea ieșire la Marea Neagră, va închide tot”, declară generalul în rezervă Alexandru Grumaz.

”Azovul va deveni o mare interioară a Rusiei care nu se va mai supune legislației internaționale”

Dacă rușilor le va reuși planul și vor reuși să ajungă la Gurile Dunării așa cum precizează generalul Grumaz, acest lucru va însemna un motiv de fricțiuni între România și Rusia. Întrebat de către jurnalistul Răzvan Dumitrescu ce efecte ar putea avea acest lucru pentru țara noastră, generalul Grumaz a fost de părere că:

”Noi am început să anticipăm aceste lucruri, am făcut un exercițiu pe Dunăre cu Flotila de Dunăre, este foarte important acest lucru mai ales prin faptul că îți dă posibilitatea să îți pregătești oamenii pentru eventualitatea ajungerii Rusiei la Gurile Dunării.

Avem o vulnerabilitate la Marea Neagră, avem tehnică învechită, corvetele sunt făcute în România, mai avem niște corvete făcute în Rusia și aduse în România prin 1986.

În afară de Fregata Mărășești, care este complet dotată cu tehnică de luptă, celelalte două fregate nu sunt complet dotate cu tehnică și ceea ce este necesar pentru luptă”, a concluzionat generalul în rezervă Alexandru Grumaz.

Cine este Alezandru Grumaz

Alegandru Grumaz este general locotenent în rezervă, absolvent al Universității de Apărare a SUA și a programului Senior Executives programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University.

Fost Consul General al României la Shanghai, generalul a ocupat poziții importante în Ministerul Apărării Naționale ca șef al Direcției de Management al Resurselor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată a Apărării sau Inspector pentru armamente.

Grumaz a ocupat poziția de prim-adjunct al Directorului STS, fiind specialist în telecomunicații. Are expertiză în planificarea strategică, în relațiile internaționale militare și civile și experiență în planificarea și managerierea complexă a bugetului unei organizații. Este un bun cunoscător al vieții politice și militare din China și Statele Unite ale Americii unde și-a petrecut o parte din cariera militară și diplomatică, potrivit Adevarul.

