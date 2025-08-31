Game over: Trump trăiește. Cum a pus președintele SUA, în stil caracteristic, capăt zvonurilor privind moartea sa

Președinte american Donald Trump a apărut în public, punând capăt speculațiilor apărute pe rețelele sociale în ultimele zile, potrivit cărora ar fi grav bolnav sau chiar decedat. Și a făcut-o în stilul său caracteristic.

Trump a fost văzut alături de familie la terenul său de golf Trump National din Sterling, Virginia, îmbrăcat într-un tricou polo alb și purtând celebra șapcă roșie „Make America Great Again”.

Fără să dea semne că ar fi bolnav. Amintim că rețelele de socializare din State au „explodat” cu zvonuri privind starea de sănătate a lui Trump și chiar decesul după ce nu a mai fost văzut în public câteva zile, lucru neobișnuit, și după ce la ultimele întrevederi oficiale avea mâna vânătă și picioarele umflate.

Hashtagurile #WhereIsTrump și #TrumpIsDead au devenit virale, fiind propagate prin postări și presupuse vânătăi vizibile pe chipul liderului republican, multe fotografii fiind fake.

Apariția de sâmbătă a clarificat însă situația, președintele american fiind surprins în compania nepotului său Spencer și a nepoatei Kai, atât la Casa Albă, cât și pe terenul de golf, precizează Fox News. Fotografiile difuzate de agențiile internaționale au arătat că Trump se bucură de timpul liber în familie, într-un weekend marcat de Ziua Muncii în Statele Unite.

Casa Albă a încercat să profite de context pentru a promova bilanțul economic al administrației. Potrivit purtătoarei de cuvânt Taylor Rogers, Trump „crede că muncitorii americani sunt inima și sufletul economiei, motiv pentru care a susținut o agendă care îi pune mereu pe primul loc”. Rogers a invocat „aproape 10 trilioane de dolari” în noi investiții destinate creării de locuri de muncă bine plătite, alături de reducerile de taxe pentru clasa de mijloc și noi programe de pregătire profesională.

Administrația de la Casa Abă spune în acest an peste 183.000 de ucenici s-au înscris în programe de formare, iar 84 de milioane de dolari au fost alocați pentru traininguri suplimentare. De asemenea, giganți corporativi precum NVIDIA, Apple, IBM și SoftBank au anunțat investiții cumulate de ordinul trilioanelor în infrastructură, producție de cipuri și cercetare în domeniul inteligenței artificiale, potrivit Casei Albe.

Totuși, analiștii notează că cifrele invocate de Casa Albă includ în mare parte proiecte anunțate anterior, iar lista oficială este descrisă chiar de administrație ca „neexhaustivă”.

