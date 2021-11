Gâdea la Antena 3, în 2005, 2015, 2018: Sunt mai emoționat ca niciodată!

„La mulți ani vouă, la mulţi ani şi nouă! 16 ani de istorie, valori şi eroi, anchete, dezvăluiri, interviuri şi dezbateri. 16 ani de Sinteza Zilei alături de voi!”, a scris Mihai Gâdea pe contul de Facebook.

„Sunt mai emoționat ca niciodată, mai emoționat ca în prima emisiune. Sinteza Zilei nu ar fi existat fără Antena 3”, a spus Mihai Gâdea.

În emisiunea de luni seară, au fost prezentate imagini de colecție:

Imagine tare cu Badea, Gâdea și Ursu

Amintim că, la un moment dat, Mircea Badea a arătat o imagine cu el, Mihai Gâdea și Adrian Ursu, pornind de la un caz din Spania pe care l-a prezentat în cadrul emisiunii sale.

„E! News ne arată următoarea treabă: Profesorii de la o școală din Spania au început să poarte fuste în clase în solidaritate cu un student care a fost exmatriculat pentru că a purtat fustă. Deci, un student din Spania a venit la școală în fustă. Profesorii au zis vom veni și noi în fustă ca semn de protest. Avem un citat: În urmă cu 20 de ani, am suferit persecuție și insulte pentru orientarea mea sexuală în liceu, unde acum sunt profesor. Am vrut să fiu alături de studentul exmatriculat și trimis la psiholog pentru că a venit în fustă. Și, totuși, oamenii de pe planetă au multă treabă?! Pe de o parte, cei de la școală au zis, frate, a venit unul în fustă, îl exmatriculăm. Ce, mă?! Ceilalți: stai că purtăm și noi, să-l susținem. De fapt, pare că oamenii n-au treabă”, a zis Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

„Și eu vreau să-l susțin pe domnul din Spania, că ce treabă am și eu... Vă arăt o fotografie cu mine, Mihai Gâdea și Adrian Ursu purtând fustă. Noi, practic, l-am susținut pe domnul respectiv cu mult timp înainte să apară problema lui, nici nu știam că o să-l susținem”, a zis Mircea Badea, arătând următoarea imagine:

„Se numește kilt, este un costum tradițional scoțian. Domnul Gâdea purta un kilt englezesc, eu aveam unul absolut tradițional scoțian și domnul Ursu la fel. Cred că este de zece ani poza, când am fost la Londra, la o ceremonie. Am și făcut emisiune așa. Am fost la niște premii. Cred că domnul Gâdea a avut ideea, am sunat la Londra să închiriem costume de ceremonie tradițional scoțiene. Am dat mulți bani. Vreo 1.000 euro am dat să le închiriem”, a spus Mircea Badea.

„Deci, se pune că am fost și noi la susținere, am fost vizionari și am susținut”, a conchis acesta.